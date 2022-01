Che tempo che fa anticipazioni: Amadeus ospite prepara un annuncio. Tutti gli altri ospiti

Programmi TV

Nuovo appuntamento con la trasmissione della domenica di Rai3 condotta da Fabio Fazio. Il 30 gennaio 2022 il presentatore torna affiancato dalla folta squadra composta da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti per un nuovo atteso appuntamento di Che tempo che fa che si terrà a partire dalle ore 20:00. In studio arriverà in esclusiva la nuova Presidentessa dell’Europarlamento Roberta Metsola, che ha preso il posto dello scomparso David Sassoli e che ci racconterà il suo nuovo incarico. A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo parteciperà alla trasmissione anche Amadeus con qualche novità in serbo per il pubblico dell’attesissima gara.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti di domenica 30 gennaio 2022

In studio saranno presenti anche l'Arcivescovo di Milano e Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini; il consulente del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Guido Rasi ed anche Francesco Paolo Figliuolo, presidente del Centro di sperimentazione clinica del Policlinico Gemelli di Roma e professore ordinario di Microbiologia all'Università di Tor Vergata a Roma.

In studio saranno presenti anche l’Arcivescovo di Milano e Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini; il consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Guido Rasi ed anche Francesco Paolo Figliuolo, presidente del Centro di sperimentazione clinica del Policlinico Gemelli di Roma e professore ordinario di Microbiologia all’Università di Tor Vergata a Roma.

Parteciperanno anche Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi, Professore Ordinario in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore del Programma di Senologia presso l’Istituto Europeo di Oncologia, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo di La vittoria sul cancro.

Dalla parte delle donne: le ricerche e le cure per battere il tumore al seno; ed anche il sempre gradito Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A pochi giorni dal Festival di Sanremo sarà parteciperà alla trasmissione anche Amadeus che rivela qualche nuovo dettaglio sulla prossima kermesse.

Presenzieranno anche Alessandro Gassmann, Carlo Cottarelli; Maurizio Molinari; Fiorenza Sarzanini ed anche Massimo Giannini.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa

A chiudere l’intensa serata il ritorno dell’amato Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove parteciperanno i componenti del cast fisso Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ci saranno anche gli altri ospiti Simona Ventura, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Lello Arena, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini, Alessandro Gassmann.