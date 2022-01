Enzo Miccio a cuore aperto a Verissimo: “Ho pensato di avere un figlio”, il sogno del wedding planner

Programmi TV

Enzo Miccio è il più noto wedding planner d’Italia. Il suo gusto artistico e i suoi allestimenti magnifici sono protagonisti anche di alcuni programmi televisivi, in cui racconta le emozioni del giorno più bello delle spose, che si affidano a lui.

Enzo Miccio si è raccontato a Verissimo di recente, parlando della sua professione, ma anche della sua vita privata. L’amore per il compagno Laurent, il wedding planner ha aperto il suo cuore e ha svelato il suo sogno.

Enzo Miccio vorrebbe diventare padre.

Enzo Miccio racconta la sua vita a Verissimo

Enzo Miccio è stato ospite della puntata del 29 gennaio di Verissimo.

Il wedding planner, originario della Campania, ha raccontato il suo trasferimento a Milano da giovanissimo: “Io ho capito subito che era una città che mi stava un po’ stretta… Ho cercato di creare il mio mondo… Non sapevo assolutamente la distinzione tra lo stilista e lo stylist all’epoca… Io ho costruito tutto da solo“.

Enzo Miccio ha raccontato anche la sua famiglia, che non era particolarmente fisica, ma che gli ha dato i giusti valori: “Mi hanno inculcato questo senso di responsabilità fin da piccolo, quindi cercavo di fare del mio meglio… Era quello che mi avevano detto di fare… Ligio al dovere… Mi è servito dopo“.

La mamma, però, vorrebbe vederlo di più: “Non gliene frega assolutamente nulla… Io la vedo quando posso, quando riesco a scappare… Sa che ho una vita complicata… Tanti impegni di lavoro… A un certo punto, se ne frega“.

Enzo Miccio, l’amore e la voglia di paternità

Enzo Miccio, oltre alla famiglia e al suo lavoro, ha raccontato anche la sfera sentimentale della sua vita. Il wedding planner vive una lunga storia d’amore con Laurent: “Da cinque anni e mezzo, una storia importante, molto complicata perché non viviamo nella stessa città. Io mi divido tra Milano e Parigi… Non è una roba facile da tenere insieme, con due vite complicate come le nostre.

Ci vuole veramente tanta forza… Cercare di andare avanti… Il Covid ha contribuito… Mesi in cui non ci siamo assolutamente visti”.

Enzo Miccio, però, non ha intenzione di sposarsi: “No… Mai dire mai… Al momento non è nei miei programmi”.

Il wedding planner, invece, sogna la paternità: “Ho pensato di avere un figlio… Però non è facile. A me manca in questo momento… Diventare padre… Però bisogna avere dall’altra parte, un compagno anche che sia d’accordo… Condividere la stessa casa“.

Enzo Miccio non ha mai avuto problemi a dichiarare la sua omosessualità: “Sono cresciuto in una famiglia abbastanza aperta… Nessuno ha posto l’accento su quello che ero… Credo che non ce ne sia bisogno… Ho vissuto questa cosa con grande serenità… Anche mio padre… forse quello un po’ più all’antica, neanche lui ha mai sottolineato nulla.

Io arrivavo a casa coi miei fidanzati ogni volta… Non ho mai nascosto niente“.