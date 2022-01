Ingegnere italiano trovato senza vita a Amsterdam: spuntano l’ipotesi di omicidio a sfondo sessuale e un video

Cronaca Nera

Un ingegnere italiano è stato trovato dalla polizia olandese senza vita nella sua abitazione di Amsterdam. La vicenda è una giallo. Sono in corso le indagini per scoprire la verità.

Paolo Moroni è l’ingegnere informatico italiano trovato morto giovedì nella casa in cui abitava a Amsterdam. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine olandesi. La famiglia del defunto non ha dubbi e parla con certezza di “omicidio”. Intanto, proprio in queste ore sarebbero giunti nuovi dettagli sul caso, compresa una possibile soluzione.

Paolo Moroni trovato senza vita a Amsterdam: è giallo sulla morte dell’ingegnere

La vicenda riguardante la morte di Paolo Moroni è divenuta in poche ore un vero e proprio giallo, che lega l’Italia e l’Olanda. L’ingegnere informatico di 42 anni era originario di Allumiere, in provincia di Roma.

Come riferisce Fanpage.it, la casa in cui è stato trovato senza vita era stata acquistata da lui stesso poco tempo fa. Al momento, riferisce l’avvocato della sua famiglia Bruno Forestieri, “è chiusa e sotto sequestro”. Secondo quanto trapelato in questi giorni di indagini, la morte risalirebbe al 27 gennaio. La polizia olandese starebbe seguendo la pista del delitto a sfondo sessuale. A quanto pare sul posto sarebbero state individuate alcune tracce lasciate presumibilmente dall’assassino.

Al vaglio vi sarebbero anche alcune chat della vittima all’interno di social di incontri.

Le indagini proseguono dalle 18.30 di giovedì, momento dell’arrivo degli agenti nella casa situata nel centro della città. La famiglia sarebbe stata informata del decesso di Paolo solamente venerdì. Da domenica, nessuno riusciva più a mettersi in contatto con lui. Al momento non sono stati resi noti i dettagli sulla sua morte.

Morte Paolo Moroni, parla l’avvocato della sua famiglia: “Sicuramente un omicidio”

Anche l’avvocato della famiglia Moroni, Bruno Forestieri ha dichiarato di credere alla pista dell’assassinio. “È stato sicuramente un omicidio” ha dichiarato. “Al momento la salma è in obitorio e stiamo cercando di capire se c’è la possibilità di inviare un nostro medico legale diparte” ha fatto sapere all’Ansa.

“Martedì i familiari raggiungeranno l’Olanda, mentre io domani avrò una prima call con un collega olandese che ho contattato in questi giorni per seguire l’inchiesta” ha aggiunto.

“Paolo era un lavoratore stimato, con un notevole bagaglio di conoscenze nel suo ambito. Nel suo passato non c’è nulla che potesse far pensare alla terribile tragedia“ ha dichiarato ancora il legale.

“Al momento la polizia olandese è molto chiusa. Questo ci fa supporre che siano vicini ad individuare il responsabile“ ha infine ammesso parlando delle indagini in corso.

Giallo sulla morte di Paolo Moroni: la soluzione sarebbe in un video

Come riportato da Fanpage.it, la polizia olandese avrebbe fornito un indirizzo e un numero di telefono per chiunque volesse fornire elementi utili alle indagini, comprese immagini. Tutto potrebbe avvenire anche in forma anonima. La casa acquistata da Moroni poco prima di morire, sorgerebbe inoltre in prossimità di alcune aziende dotate di telecamere di sorveglianza, i cui filmati potrebbero risultare utili per risolvere il caso.

In effetti, è di questi istanti la notizia riportata da La Stampa, secondo la quale la polizia sarebbe entrata in possesso di un video nel quale apparirebbero i volti dei responsabili del decesso dell’ingegnere informatico.