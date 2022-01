Uomini e Donne anticipazioni 31 gennaio: Gemma Galgani attacca Tina Cipollari, parole di fuoco anche per Nadia

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha ricevuto l’ennesima delusione di recente a Uomini e Donne. Dopo la batosta subita da Leonardo Bozzetti, la Dama torinese ha ricevuto un due di picche anche da Massimiliano Bartolini.

Infatti, qualche puntata fa, Gemma Galgani, aveva adocchiato il Cavaliere, appena arrivato nel parterre del programma televisivo. Subito la Dama torinese aveva dimostrato il suo interesse per la new entry, per il quale si era anche esibita in un ballo seducente. Ma, Massimiliano Bartolini, si è detto non interessato a Gemma Galgani, che è scoppiata a piangere.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 31 gennaio andrà in onda uno sfogo della Dama torinese contro Tina Cipollari.

Ma, la protagonista del dating show attaccherà anche Nadia, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 31 gennaio: lo sfogo di Gemma Galgani

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 31 gennaio, Gemma Galgani tornerà protagonista. La Dama torinese avrà molto a che ridire con Tina Cipollari. L’opinionista ha attaccato duramente Gemma Galgani, nello scorso episodio del dating show, per la sua reazione forte al rifiuto di Massimiliano Bartolini.

Gemma Galgani non ha apprezzato gli interventi di Tina Cipollari e ci terrà a farglielo sapere. Ma la Dama torinese attaccherà anche un’altra protagonista del dating show. Si tratta di Nadia, che Massimiliano Bartolini ha preferito a lei.

Uomini e Donne anticipazioni 31 gennaio: Massimiliano Bartolini e Nadia

Massimiliano Bartolini è arrivato nel parterre di Uomini e Donne solo da due puntate, ma già ha fatto molto parlare di sé.

Gemma Galgani l’ha notato subito e ha pensato di poterci costruire una conoscenza, ma, il Cavaliere ha rifiutato la Dama.

Massimiliano Bartolini ha affermato che tra lui e Gemma Galgani non ci potrà mai essere nulla di più.

Con Nadia, invece, il Cavaliere ha voluto cominciare una conoscenza.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 31 gennaio, i due protagonisti del parterre racconteranno la loro conoscenza.