Sanremo 2022, Donatella Rettore costretta a rinunciare alla trasfusione di sangue prima del Festival

Donatella Rettore ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo. La cantante è stata scelta per la 72esima edizione della kermesse, nella quale gareggerà insieme a Ditonellapiaga. La sua partecipazione però è stata messa a serio rischio da un imprevisto riguardante una patologia scoperta anni fa.

Donatella Rettore non riesce a fare la trasfusione prima del Festival di Sanremo: cosa le è successo

Mentre i suoi fan stanno ormai contando le ore che mancano all’inizio del Festival di Sanremo, Donatella Rettore rompe il silenzio su una vicenda che l’ha vista protagonista in queste ore.

Come rivelato al settimanale Di Più infatti, la cantante ha dovuto fare i conti con un contrattempo legato alla malattia con la quale convive ormai da circa 30 anni. La Rettore è infatti affetta da talassemia, malattia del sangue che provoca l’abbassamento delle difese immunitarie, facendola sentire particolarmente stanca.

Per far fronte ai disagi della patologia, la cantante deve sottoporsi a periodiche trasfusioni di sangue. Tuttavia, poco prima di partire per la città ligure ciò non le è stato possibile. “I medici e gli infermieri sono tutti impegnati ad assistere i malati di Covid.

Non avendo fatto la trasfusione rischio di sentirmi stanca e stravolta” ha rivelato al magazine. “Per ora, però, sto benissimo: sono un’esplosione di energia” ha aggiunto.

“Crollare durante il Festival sarebbe tremendo” ha poi osservato non nascondendo la preoccupazione. “Sono certa che l’adrenalina mi aiuterà a rimanere in forma” ha concluso fiduciosa.

Donatella Rettore e l’esperienza con la malattia

Sempre durante la sua intervista per Di Più, Donatella ha fornito ulteriori dettagli in merito alla sua malattia.

La cantante ha fatto sapere che si sottopone alle trasfusioni di sangue ogni sei mesi circa.

Molto infatti dipenderebbe dalle sue condizioni di salute. Oggi la Rettore ha 66 anni, ma quando ha scoperto la sua malattia ne aveva 29. Negli anni, spiega, ha imparato a gestire al meglio la sua salute. La cantante ha per esempio deciso di diventare vegetariana, ammettendo di stare meglio senza mangiare carne o pesce.

Più difficile sarebbe invece fare i conti con le necessarie cure. “Le trasfusioni di sangue sono spossanti e non facili da sopportare, ma quando le finisco poco alla volta inizio a sentirmi meglio” ha dichiarato.