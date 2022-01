Sanremo 2022, Elisa Toffoli pronta a salire sul palco in compagnia di una ballerina di Amici

TV e Spettacolo

Manca una manciata d’ore al ritorno del Festival di Sanremo, quest’anno arrivato alla 72ª. Mentre Amadeus promette un ritorno in gran stile, anche gli artisti in gara hanno iniziato a rivelare quali sorprese attendono i fan della kermesse musicale. In queste ore infatti Elisa Toffoli ha condiviso una foto sui social in compagnia dell’ex ballerina di Amici Elena D’Amario e quest’ultima ha aperto all’ipotesi di vedere le due vip esibirsi insieme nel corso della gara.

Elisa Toffoli e Elena D’Amario insieme sul palco dell’Ariston per una sera

Questa sera partirà il tanto atteso Festival di Sanremo, quest’anno di nuovo in presenza, nonostante i severi protocolli Covid studiati per contenere i rischi di un focolaio.

L’attesa è tanta per i big in gara quest’anno, annunciati ormai da diverso tempo dal direttore artistico della Kermesse, Amadeus.

Tra loro c’è anche Elisa, che proprio in queste ore ha attirato la curiosità dei fan per una foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram. L’artista infatti si è mostrata in compagnia di Elena D’Amario, ex concorrente di Amici e ballerina professionista. Ciò che però ha incuriosito ancora di più il pubblico è il post condiviso da quest’ultima, che ha riproposto la foto con la cantante aggiungendo anche la didascalia: “What a feeling!

Onorata di essere al tuo fianco nella sarata delle cover” scrive la performer taggando anche l’amica. Sembra insomma che le due abbiano in programma di regalare ai fan un’esibizione coi fiocchi nel corso della nuova avventura sanremese di Elisa.

Elena D’Amario, chi è la ballerina che si esibirà all’Ariston insieme alla cantante Elisa

La ballerina ha attirato l’attenzione degli amanti della danza grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2010.

Elena D’Amario, classe 1990, nasce a Pescara e ha iniziato a studiare la disciplina fin dalla tenera età di 6 anni, nonostante i genitori abbiano provato ad iscriverla a pallavolo.

Nel 2008 debutta in tv grazie a Il ballo delle debuttanti, programma condotto da Rita Dalla Chiesa (e aggiudicandosi il primo premio).

La ballerina ha un curriculum di tutto rispetto alle spalle anche grazie al talent show condotto da Maria De Filippi. Subito dopo aver partecipato al programma, infatti, si è trasferita negli Stati Uniti, avendo vinto la borsa di studio per la famosissima Parsons Dance, dove le è stato offerto un contratto da prima ballerina, e attirando l’attenzione della stampa specializzata oltreoceano.