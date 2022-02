Achille Lauro, il commovente messaggio social per la mamma prima di salire sul palco del Festival di Sanremo

TV e Spettacolo

Achille Lauro tornerà questa sera sul palco dell'Ariston come big in gara di Sanremo e avrà l'occasione di aprire la gara. In occasione di questo importante evento ha condiviso un post in onore della mamma.

Questa sera partirà finalmente l’atteso Festival di Sanremo e le aspettative del pubblico sono davvero alte, sia per i big in gara quest’anno quanto per gli ospiti e le co-conduttrici scelte da Amadeus per il suo terzo anno come direttore artistico della kermesse musicale. Ad aprire la gara questa sera sarà Achille Lauro e, proprio in occasione dell’incredibile ed intenso momento che sta per vivere, ha deciso di condividere un messaggio sui social in onore della madre.

Achille Lauro, il commovente post sui social in onore della mamma

Come anticipato, dunque, questa sera inizierà il Festival di Sanremo e, ad aprire la gara, sarà Achille Lauro, che salirà sul palco per cantare la sua Domenica.

Un momento senz’altro intenso, che ha voluto festeggiare anche sui social con un post dedicato alla madre. “Oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo – scrive l’artista nel post Facebook – Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah“.

Un momento importantissimo, dunque, per il cantante, che ha più di un motivo per festeggiare in queste ore.

Ricordiamo infatti che Lauro ha già partecipato al Festival di Sanremo, ma senz’altro l’idea di aprire la gara dev’essere elettrizzante.

Achille Lauro, chi è l’artista che quest’anno aprirà la gara di Sanremo

Achille Lauro è lo pseudonimo di Lauro De Marinis, cantautore nato nel 1990 a Verona. Come anticipato il ragazzo ha partecipato già in più occasioni al Festival di Sanremo, precisamente nel 2019 (dove ha gareggiato con il brano Rolls Royce), nel 2020 con Me ne frego; anche lo scorso anno ha partecipato alla kermesse ma come ospite fisso, portando – come affermato anche dallo stesso artista nel corso della conferenza stampa (riportata dall’AdnKronos) – “cinque quadri” musicali in omaggio alla storia musicale italiana.

Lauro De Marinis è però un’artista a tutto tondo e nel corso della sua carriera ha anche tenuto delle esposizioni artistiche come Love is Love, organizzata al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Ha inoltre partecipato anche a diversi programmi televisivi come Pechino Express nel 2017 ed Extra Factor nel 2019. Nota anche la sua partecipazione al film Ritorno al Crimine di Massimiliano Bruno, nel ruolo di se stesso.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece l’artista è decisamente più riservato ed è noto solamente che ha una fidanzata di nome Francesca, che però mantiene un certo riserbo. I due infatti sono stati “pizzicati” raramente insieme in pubblico.