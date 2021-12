Achille Lauro ha una fidanzata. Si chiama Francesca ed è riservatissima come lui sulla sua vita

Gossip

Achille Lauro tornerà al Festival di Sanremo come big in gara, come annunciato da Amadeus lo scorso 4 dicembre. Molti sono interessati alla sua vita privata e alla sua fidanzata.

Siamo abituati a conoscere Achille Lauro nella sua figura di artista e personaggio pubblico. Le sue ultime 4 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente big in gara o come ospite fisso lo hanno reso sia un personaggio amato sia molto discusso; in tanti si sono chiesti però chi si nasconda dietro l’Achille Lauro pubblico, e se nella sua vita privata ci fosse qualcuno di speciale. La risposta è sì, si chiamerebbe Francesca, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Achille Lauro tornerà a Sanremo come big in gara e sarà presente anche alla finale di Sanremo Giovani, in onda mercoledì 15 dicembre su Rai 1.

Achille Lauro ha una fidanzata: chi è

Da quando la popolarità di Achille Lauro è esplosa, in tanti si sono chiesti se ci fosse qualcuno di speciale nella sua vita. La fidanzata dell’artista romano si chiamerebbe Francesca ma di lei si sa davvero poco; infatti, come per Lauro, anche lei è una persona estremamente riservata e in rarissime volte è stata vista e “pizzicata” con lui pubblicamente.

Era stato il settimanale Chi a svelare ai fan la sua esistenza, Francesca era stata infatti immortalata dai paparazzi insieme al cantante durante la sua festa di compleanno organizzata a Sabaudia.

Che cosa sappiamo della fidanzata di Achille Lauro

Achille Lauro non ha mai fatto direttamente il nome della fidanzata Francesca, per quel poco che sappiamo di lei, i due starebbero insieme da anni.

In un’intervista rilasciata a Mara Venier, durante una puntata di Domenica In però, l’artista ha parlato dell’amore: “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”. I due avrebbero tantissime cose in comune come la musica e i tatuaggi, e sarebbero super innamorati.

Questo è tutto quello che sappiamo della fidanzata di Achille Lauro, d’altronde lui è davvero estremamente riservato e usa i social solo per condividere il frutto del suo lavoro.