Blanco, chi è: gli esordi come Riccardo, “Notti in bianco” e tra i big di Sanremo con Mahmood

Gossip

Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi , è il cantante che sta dando una spinta alla musica italiana. Con il suo genere difficilmente inquadrabile e il suo stile così fuori dagli schemi, il giovanissimo artista ha conquistato proprio tutti. Ed è grazie alle sue particolarità se ogni suo brano sia diventato una hit.

Ogni pezzo racchiude in sé tutti i contrasti presenti nella vita del giovane ragazzo, formando un equilibrio perfetto tra aggressività ed emotività. Basti pensare a Notti in bianco o Paraocchi. E dopo singoli di questo tipo non poteva mancare l’esplosione col botto: il suo album d’esordio, intitolato Blu celeste, uscito a settembre.

Quest’anno lo vedremo anche sul palco del Festival di Sanremo, in compagnia di Mahmood. Nel frattempo, scopriamo insieme tutto ciò che bisogna sapere su Blanchito bebe.

Prima di Blanco c’era Riccardo

Riccardo, classe 2003, nasce e cresce in un paese in provincia di Brescia chiamato Calvagese della Riviera. Si avvicina al mondo della musica sin da bambino, grazie a suo padre, che gli fece conoscere i più importanti cantautori italiani, come Lucio Dalla e Pino Daniele.

In seguito scoprirà in modo totalmente casuale di avere un talento innato per la scrittura e la composizione.

Questo succede anche grazie all’amore, poiché scrive la sua prima canzone a 14 anni, proprio per una ragazza. Il suo stile pian piano cambierà, dirigendosi verso una linea più underground.

Gli esordi e il successo di Blanco

Da questo momento in poi Riccardo sarà irrefrenabile, e solo dopo poco tempo, subito dopo la prima ondata di pandemia, pubblica su SoundCloud il primo EP, intitolato Quarantine Paranoid. In pochissimo tempo la sua musica giunge alle orecchie dell’etichetta Universal. Sarà in questo momento, quando firmerà il contratto con Universal che Riccardo deciderà di prendere il nome d’arte di Blanco.

A giugno 2020 esce il suo primo singolo, dal titolo Belladonna, mentre subito dopo seguirà Notti in bianco, che ha ottenuto un doppio disco di Platino. Ma il giovane cantautore riuscirà a farsi strada in mezzo al grande pubblico soprattutto grazie al pezzo frutto della fortuna collaborazione con MACE e Salmo: La canzone nostra. Il brano è ispirato alle musiche del compositore giapponese Hiroshi Yoshimura e riceverà cinque dischi di platino. Nell’estate 2021 pubblica Mi fai impazzire insieme a Sfera Ebbasta, pezzo che dopo aver scalato le classifiche, è rimasto in vetta per settimane.

Tutt’ora la canzone si trova ai primi posti della TOP 50 ITALIANA di Spotify.

Ma il grande passo arriva questo settembre scorso, quando Blanco rilascia il disco d’esordio, Blu celeste. Il lavoro, svolto con l’aiuto del suo producer Michelangelo, debutta al primo posto delle classifiche e viene certificato disco d’oro solo dopo una settimana. In pochissimo tempo diventa poi un doppio platino. A febbraio 2022 invece Blanco parteciperà al Festival di Sanremo con Mahmood.

Blanco a Sanremo con Mahmood

Blanco, una delle voci più particolari del panorama nazionale, che ha collezionato 27 dischi di platino e 6 dischi d’oro, e Mahmood, uno dei migliori cantautori nella scena urban pop italiana, parteciperanno in gara insieme al 72esimo Festival di Sanremo.

Nella categoria big, li vedremo sul palco dell’Ariston dall’1 al 5 febbraio 2022 dove canteranno il singolo Brividi. Mahmood ormai si sentirà di casa (si era classificato primo al Festival di Sanremo nel 2019 con “Soldi”), mentre per Blanco questa sarà la prima volta sul palco dell’Ariston.