Mahmood, chi è: l’infanzia, gli esordi a Sanremo Giovani, la vita privata e le curiosità sul cantante in gara

Capace di scrivere canzoni che sembrano quasi poesie, Mahmood è attualmente uno dei maggiori esponenti del cantautorato urban pop italiano. Con 12 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia.

Figlio di mamma sarda e papà egiziano, Alessandro Mahmoud (in arte Mahmood) è attualmente uno dei cantanti più famosi nel panorama musicale italiano. Vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, ha scalato le classifiche con ogni sua canzone e in pochissimo tempo è diventato una star.

Quest’anno lo vedremo di nuovo sul Palco dell’Ariston in compagnia di Blanco. I due artisti parteciperanno come cantanti big con un pezzo straordinario, intitolato Brividi. Ma chi è realmente Mahmood e come è arrivato al successo? Scopriamolo insieme!

Mahmood: l’infanzia e la passione per la musica

Alessandro Mahmoud, nato a Milano il 12 settembre 1992 da mamma sarda e papà egiziano, cresce in un povero quartiere di periferia, il Gratosoglio.

E cresce con un grosso trauma, ossia quello dell’abbandono: i suoi genitori si separano, e suo padre decide di tornare al paese d’origine lasciando in Italia la sua famiglia.

Nonostante ciò Mahmood coltiva sin da bambino la sua grande passione per la musica. Egli mostra da subito il suo talento, tanto che all’età di 12 anni inizia a prendere lezioni di chitarra, pianoforte e canto. Durante l’adolescenza si diploma al liceo linguistico, ma senza continuare gli studi.

In seguito inizierà a lavorare come cameriere in un bar, ma senza mai lasciarsi alle spalle il sogno di sfondare nel mondo della musica. Infatti è proprio in questo periodo che Alessandro frequenta il Centro Professionale Musica di Milano, dove conoscerà Andrea Rodini, prima suo insegnante e poi suo primo manager.

Mahmood e il successo: da X-Factor a Sanremo Giovani

Grazie al brano “Soldi” e alla vittoria al Festival di Sanremo nel 2019, Mahmood raggiunge un successo straordinario in Italia. Nonostante ciò il suo percorso musicale non è sempre stato così piacevole: nel 2012 partecipa alla sesta edizione di X-Factor (all’epoca condotto da Simona Ventura sulla Rai) ma viene eliminato già dalla terza puntata.

Nonostante la sua partecipazione sia durata una sola settimana, questo talent show gli consentirà di iniziare a farsi strada nel mondo della musica. Nel 2015 invece vince il concorso Area Sanremo e grazie a ciò ha la possibilità di partecipare come concorrente a Sanremo Nuove Proposte. Qui, con il brano Dimentica, si classifica al quarto posto. Si presenta poi a Sanremo Giovani nel 2018, con il brano Gioventù bruciata, grazie al quale riuscirà a conquistare pubblico e giuria, aggiudicandosi sia il premio della critica che la vittoria assoluta.

Mahmood: nel 2019 tra i big di Sanremo

La vittoria di Sanremo Giovani permette a Mahmood di partecipare all’edizione successiva come big. Alla 69° edizione del Festival della Canzone Italiana porta il brano Soldi, scritta e prodotta con l’aiuto di Dardust e Charlie Charles. Soldi è una canzone moderna, all’avanguardia, ma al tempo stesso minimalista, che ha suscitato non poche polemiche. Una canzone che di fatto è diversa da qualsiasi altra che sia stata presentata sul Palco dell’Ariston, e le differenze non riguardano solo il sound, ma anche il tema trattato.

Infatti Soldi è una sorta di autobiografia che racconta perfettamente l’infanzia vissuta nelle periferie milanesi e l’abbandono subito dal padre. Mahmood racconta come suo padre, dopo essere sparito, si sia rifatto vivo solo con l’arrivo del successo (appunto, per i soldi).

Questo brano, nonostante qualche critica, consente all’artista di vincere anche questa edizione, superando sul podio cantanti al tempo molto più influenti di lui. Soldi arriverà poi a conquistare il record di brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify. Ed è da qui in poi che ci sarà un susseguirsi di nuove hit di successo, tra cui Barrio (2019), Rapide (2020) e Inuyasha (2021)

Mahmood di nuovo sul palco a Sanremo 2022

Mahmood sarà di nuovo sul palco del Festival di Sanremo per la 72esima edizione, in scena dall’1 al 5 febbraio. A tenergli compagnia al Teatro Ariston ci sarà Blanco, una delle voci più influenti di questo periodo, che ha collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino. Insieme canteranno il brano intitolato “Brividi“

La vita privata di Mahmood

Essendo una persona molto riservata, non sappiamo se Mahmood attualmente sia fidanzato oppure no. Sappiamo però che a marzo 2020 è stato paparazzato con il ballerino di Amici Gabriele Esposito, e alcuni pensano che stiano insieme tutt’ora.

