Mara Venier non ha raggiunto il marito per il compleanno a causa del Covid: lo sfogo social della conduttrice

Mara Venier in queste ore è lontana dal suo Nicola Carraro e a causa del Covid non ha potuto festeggiare il compleanno del marito insieme. Per questo la conduttrice si è sfogata sui social.

In queste ore il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha raggiunto un notevole traguardo compiendo 80 anni; dal momento che l’uomo si trova a Santo Domingo, la conduttrice non ha potuto raggiungerlo per festeggiare insieme l’evento e in queste ore si è lasciata andare ad un piccolo sfogo social, in cui sottolinea anche il motivo per cui non è riuscita a volare dall’adorato marito.

Mara Venier fa gli auguri a Nicola Carraro ma si dice amareggiata

In queste ore dunque Nicola Carraro ha compiuto 80 anni, ma sembra proprio che abbia dovuto festeggiare il proprio compleanno in solitaria. A causa delle restrizioni date dal Covid infatti Mara Venier non è potuta volare a Santo Domingo per trascorrere del tempo in compagnia del marito, come ha sottolineato anche nel post Instagram che ha condiviso in queste ore.

“Dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno – scrive con amarezza la conduttrice – ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno, ma tutto è complicato con questo Covid maledetto” aggiunge subito dopo, promettendo però che al ritorno dell’uomo festeggeranno in grande.

Dati gli impegni lavorativi della conduttrice, che al momento è ancora alle prese con il suo Domenica In, sarebbe stato difficile riuscire a raggiungere il marito per qualche giorno; con le attuali regole anti-Covid infatti avrebbe dovuto affrontare un periodo di quarantena prima di poterlo riabbracciare e questo purtroppo non è compatibile con il suo impegno con l’amato programma.

Per questo, dunque, ha dovuto rinunciare a raggiungerlo e festeggiare insieme il bellissimo traguardo raggiunto.

Mara Venier, la solidarietà delle colleghe dopo lo sfogo sui social

Sembra insomma che per Mara Venier, che proprio da poco ha condiviso una foto su Instagram in cui confidava ai fan di sentirsi poco bene, non sia un momento particolarmente fortunato.

Dalle parole condivise in queste ore sui social è evidente il dispiacere per non essere riuscita a raggiungere Nicola Carraro a Santo Domingo.

Molte colleghe però hanno mostrato solidarietà sotto il post contenente lo sfogo; tra queste è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, che ha cercato di rassicurare l’amica in questo momento complicato: “La grande bellezza di Nicola è che capisce e che continua ad esserti vicino anche dall’altra parte dell’oceano – commenta la conduttrice – Le candeline le spegnerete lo stesso in due“.

Lo stesso ha fatto l’attrice Sandra Milo, che sempre sotto la stessa foto, ha scritto: “Il tuo amore lo raggiungerà fin laggiù e non avrà lo stesso modo di sentirsi avvolto dalla forza del tuo sentimento. Auguri di ogni bene e felicità a lui e a voi con tutto il cuore“. Nonostante il difficile momento, insomma, la “Zia Mara” continua ad essere non solo la più amata della televisione italiana, ma riceve sempre il sostegno dei fan e dei colleghi del piccolo e grande schermo.