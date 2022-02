Michele Bravi e l’incidente in cui è morta una donna. Cosa è successo al cantante e lo stop alla carriera

TV e Spettacolo

La vita di Michele Bravi, vincitore di X-Factor 7, è cambiata il 22 novembre 2018, giorno in cui è stato protagonista di un incidente stradale mortale durante il quale ha perso la vita una donna.

L’incidente stradale di Michele Bravi

Era il 22 novembre 2018 quando, intorno alle 19,49, l’auto di Michele Bravi impattava con una motociclista di 58 anni. Lo schianto è stato fatale per la donna, il cui nome era Rosanna Colia (58enne appassionata di moto, lavorava in una concessionaria non molto lontana dal luogo dell’incidente). L’impatto è avvenuto a causa di una manovra che avrebbe effettuato il cantante a bordo della sua auto.

Successivamente, Michele si è fermato per prestare soccorso; sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso che hanno trasportato la donna presso l’ospedale San Carlo di Milano dove, purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Michele Bravi è stato sottoposto a test per alcool e sostante stupefacenti risultando negativo e, successivamente è stato accusato di omicidio stradale.

Michele Bravi, un silenzio durato 6 mesi

Il cantante dopo la tragedia, ha scelto la strada del silenzio, per il rispetto nei confronti della famiglia della vittima, annullando tutti gli eventi successivi all’incidente.

Sul suo profilo Instagram era apparso un messaggi scritto dallo staff, nel quale era stato annunciato l’incidente e la volontà di Michele Bravi di prendersi il suo tempo.

Per più di 6 mesi da Michele Bravi non sono arrivate notizie. Successivamente l’artista lanciato da X-Factor è tornato a parlare ai microfoni dopo 6 mesi spiegando i motivi di questa scelta, tra rispetto per la famiglia della vittima e il dolore che si porta e si porterà con sé per tutta la vita.

La sentenza del giudice dopo il processo e la rinascita del cantante

Michele Bravi durante il processo era stato imputato per omicidio stradale e il suo avvocato aveva chiesto il patteggiamento per 1 anno e 6 mesi, patteggiamento che è stato accolto nel luglio 2020 da parte del Gup milanese Aurelio Barazetta.

Il cantante, a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha raccontato che la persona che gli è stata più vicina durante quel periodo buio è stato il suo ex fidanzato.