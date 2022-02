Nino Frassica, chi è Barbara Exignotis: vita privata e carriera dell’attrice moglie del comico siciliano

TV e Spettacolo

Questa sera Nino Frassica sarà ospite di Amadeus per la prima serata del Festival di Sanremo e non mancheranno momenti esilaranti per uno dei comici più apprezzati del panorama italiano. Ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’attore siciliano? Il celebre maresciallo Cecchini di Don Matteo è piuttosto riservato sul tema, ma sappiamo che attualmente sposato con la collega Barbara Exignotis.

Barbara Exignotis è la moglie del comico e attore Nino Frassica

Come anticipato, Nino Frassica è molto riservato sulla propria vita privata, ma è noto che l’attore è convolato in seconde nozze con la collega Barbara Exignotis.

I due si sono conosciuti nel lontanissimo 2007, momento in cui hanno collaborato per uno spettacolo teatrale e hanno iniziato a frequentarsi quasi subito, nonostante entrambi fossero sentimentalmente impegnati (il comico era sposato con Daniela Conti). Dopo dieci anni di convivenza, nel 2018 poi è arrivato il matrimonio con rito civile, ma da allora sono stati molto pochi i dettagli diffusi dalla coppia.

Come riporta il noto portale Il Sussidiario, sull’attrice si sa ben poco; come il marito non ha la patente ed entrambi utilizzano i taxi per muoversi in città. È inoltre vegetariana convinta e ha rinunciato all’anello nuziale, in quanto ritiene che si tratti di uno spreco di soldi.

Barbara Exignotis, carriera e vita privata dell’attrice

Per quanto riguarda Barbara, è nata a Milano nel 1975 (ha dunque ben 25 anni meno dell’attuale marito). Vi stupirà sapere che la donna ha alle spalle una carriera come attrice di film a luci rosse ed è infatti conosciuta nell’ambiente con lo pseudonimo Blondie.

Il suo ultimo ruolo noto fuori dal mondo teatrale, è nota la sua partecipazione al film del 2007, sempre per adulti, Bella di Notte. Al momento però si è dedicata alla recitazione teatrale, in particolare al fianco del marito.

Come anticipato, anche la donna tiene molto alla sua privacy per quanto riguarda la propria vita privata; sul sito su menzionato è riportato però che la donna ha una figlia, Valentina – nata dalla relazione precedente al suo matrimonio con Nino Frassica.