Chi è Nino Frassica: la carriera e la vita privata del comico e attore di fiction e film di successo

Nino Frassica è un personaggio molto noto al pubblico italiano. La sua comicità è basata sull’eloquio surreale e giochi di parole improbabili. Decisamente poliedrico, lo abbiamo visto presentarsi come comico, attore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo. Negli anni, ha vissuto relazioni forse non a tutti note.

Nino Frassica: dalla famiglia alla vita privata

Nino (Antonio all’anagrafe) Frassica nasce a Messina l’11 dicembre 1950, ad oggi ha 71 anni. Dalla Sicilia si è poi trasferito a Milano per studiare recitazione.

Dal 1985, il noto comico è stato legato sentimentalmente con l’attrice di teatro Daniela Conti fino al 1993, anno in cui il matrimonio è naufragato. In seguito, ha intrapreso una relazione con Barbara Exignotis e dopo una lunga convivenza, nel 2018 i due sono convolati a nozze tramite, come fa sapere Controcopertina, una cerimonia civile con pochi intimi che si è svolta in Sicilia. Matrimonio molto discusso il loro, a causa dell’ampia differenza di età. Tra i due infatti ci sono 25 anni di distanza. Inoltre, il loro rapporto avrebbe suscitato clamore anche perché in passato Barbara Exignotis è stata attrice di film a luci rosse.

Come si è visto Frassica ha vissuto due matrimoni, ma non ha figli suoi. Ad allargare la famiglia composta da lui e Barbara Exignotis però vi è Valentina, figlia di quest’ultima avuta da una relazione precedente. Frassica, comunque, è molto riservato sulla propria vita privata e non ama parlare di sé. È però molto attivo sui social, su Instagram ha un profilo ufficiale che conta poco meno di 150 mila follower.

La carriera di Nino Frassica: dal teatro alla televisione passando per la radio

La poliedrica carriera di Nino Frassica ha inizio negli anni 70 quando partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e programmi televisivi messinesi.

In una di quelle occasioni si fa notare da Renzo Arbore, lasciandogli un eccentrico messaggio in segreteria. Sarà proprio grazie ad Arbore che Nino Frassica debutterà nel mondo del cinema prendendo parte al film FF.SS – Cioè…che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene nel 1983.

Qualche anno dopo, nel 1985, partecipa al varietà Quelli della notte dove interpreta il Frate Antonino. Uno dei suoi più grandi successi è la partecipazione nella serie Rai Don Matteo (iniziata nel 1999 e ad oggi arrivata alla stagione numero 12) dove veste i panni del maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini.

Due anni dopo, nel 2008, prende parte alla trasmissione I migliori anni di Carlo Conti in cui tornerà per varie altre edizioni successive.

Nel 2010 lo vediamo nel film The Tourist, dove è il carabiniere con il compito di inseguire Jhonny Depp per i canali di Venezia. Nello stesso anno è ospite fisso al programma radiofonico Lilo e Greg 610 in cui interpreta il mago Acirfrass con oroscopi surreali e strampalati. Nel 2011 è protagonista della serie tv Cugino & Cugino trasmessa su Rai 1.

In radio, insieme a Simone Cristicchi, conduce il programma Meno male che c’è Radio 2.

Dal 2015 fa parte del cast fisso di Che fuori tempo che fa (spin-off di Che tempo che fa). Nel 2016 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo in cui esegue un’intervista doppia con Gabriel Garko e la canzone A mare si gioca, scritta con Tony Canto.

Vediamo Nino Frassica anche nella serie La mafia uccide solo d’estate, nei panni del prete Fra Giacinto. Dalla fine del 2020 recita anche nella fiction Fratelli Caputo in onda su Canale 5.

Nino Frassica da testimonial a scrittore

A fine 2006 Nino Frassica diventa testimonial per la compagnia di telefonia Wind.

Nel 2010 riveste nuovamente i panni del testimonial, questa volta per Fratres, campagna nazionale per la donazione del sangue, e dell’Associazione Sclerosi Tuberosa. Qualche anno più tardi, nel 2015 diventa testimonial della campagna di comunicazione contro il fumo del Ministero della Salute in vari spot televisivi e radiofonici trasmessi per tutto il 2015 e il 2016. Il Ministero punta di nuovo su di lui anche nel 2017. In questa campagna Frassica interpreta uno psicanalista “stralunato” che ha in cura i cattivi delle favole.

Nino Frassica, però, si è cimentato anche nella scrittura. Nel 2014 ha pubblicato il libro La mia autobiografia (70% vera 80% falsa). Nel 2018, invece, pubblica il libro Novella Bella, edito da Mondadori.