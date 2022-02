Patrick Zaki verso l’udienza decisiva nel processo a suo carico: “Qualunque cosa accada, sarò sempre grato”

Cronaca

Attesa per la quarta udienza, potenzialmente decisiva, per Patrick Zaki a Mansura: le parole dello studente dell'Università di Bologna, scarcerato dopo 22 mesi di detenzione, prima della sentenza.

Il caso Patrick Zaki verso la quarta udienza nel processo che si celebra a Mansura. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna, scarcerato poche settimane fa dopo un’odissea in carcere, aspetta quello che potrebbe rivelarsi l’appuntamento decisivo in aula per la sorte della sua vicenda. In un tweet, le sue parole prima del verdetto.

Patrick Zaki verso l’udienza decisiva: “Qualunque cosa accada, sarò sempre grato“

“Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia per tutto questo sostegno“. Lo scrive Patrick Zaki su Twitter, a ridosso di quella che potrebbe rivelarsi l’udienza decisiva sul suo caso in Egitto.

— Patrickzaki (@patrickzaki1) January 31, 2022

Prevista per questa mattina, infatti, la quarta e forse decisiva udienza del processo che si celebra a Mansura a carico dello studente dell’università di Bologna, su cui pende il rischio di altri 5 anni di carcere in Egitto. La speranza è che arrivi l’assoluzione.

Le parole di Patrick Zaki prima dell’udienza a Mansura

Libero dopo 22 mesi di detenzione, Patrick Zaki attende la decisione sul suo caso dal tribunale egiziano in cui è imputato per presunta diffusione di notizie false. Lo studente, ai microfoni dell’Ansa, ha confermato che è attesa una decisione del giudice monocratico già nella giornata di oggi, 1 febbraio, anche se la lettura della sentenza potrebbe slittare di qualche giorno o di una settimana.

Come previsto dalla legge egiziana, nella quarta udienza la sua legale, Hoda, “presenterà al giudice tutte le prove e le evidenze” in attesa della decisione finale. All’agenzia di stampa, Patrick Zaki non avrebbe nascosto la sua preoccupazione per le passate accuse di istigazione al terrorismo avanzate dalla Procura egiziana per dei post su Facebook, ma difficilmente, a suo dire, il fascicolo sarà riaperto.