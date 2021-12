Patrick Zaki posta il primo tweet dopo la scarcerazione: lo studente lancia un messaggio d’amore per l’Italia

Cronaca

Patrick Zaki ha pubblicato il suo primo post sui social network il giorno dopo la sua scarcerazione. Il 30enne studente egiziano ha trascorso in carcere 22 mesi ed è ancora sotto accusa, ma ha iniziato a riassaporare una libertà agognata a lungo. Nel suo tweet, c’è anche un pensiero per l’Italia.

Primo tweet di Patrick Zaki: è un pensiero per il Bologna

È libero da poco più di 24 ore, Patrick Zaki: dal 7 febbraio 2020, giorno del suo arrivo in Egitto e immediato arresto per aver presuntamente di aver diffuso notizie false “dentro e fuori” il suo Paese d’origine, al 9 dicembre 2021, quando ha potuto riabbracciare la sorella.

La prima foto in libertà e l’abbraccio con la sorella è il primo tassello di una storia ancora in divenire, ma non può far che gioire, tanto quanto vederlo sorridente nel suo ritorno sui social. Il primo tweet di Patrick Zaki è infatti una foto dello studente e un grido scritto in italiano e in arabo: «Libertà, libertà, libertà»

Per l’Italia, che a lungo ha atteso e preteso la sua scarcerazione, c’è un ulteriore motivo di commozione: nello scatto pubblicato su Twitter Patrick Zaki regge tra le mani un braccialetto del Bologna calcio, città dove studiava prima dell’inizio dell’incubo e squadra tifata dallo stesso studente.

Patrick Zaki è libero, ma non assolto: rischia ancora 5 anni

La gioia – espressa in queste ore anche da numerosi esponenti politici come Draghi, Di Maio, Conte e Letta – è doverosa e si spera non prematura.

Patrick Zaki è libero, ha lasciato il carcere dopo 22 mesi e numerose udienze lampo in cui è stato prorogato di volta in volta il carcere preventivo, ma le accuse sono ancora lì. È ancora sotto processo e rischia 5 anni di reclusione, ma adesso potrà stare a casa in attesa del giudizio.

Il padre di Patrick Zaki, George, dopo la notizia della sua scarcerazione ha voluto ringraziare l’Italia: “Vi siamo molto grati per tutto quello che avete fatto“. L’università di Bologna, intanto, si sta già attivando per permettere al ragazzo di riprendere gli studi a distanza, in attesa di un suo possibile ritorno in Italia si spera nel più breve tempo possibile.