Yuman al Festival di Sanremo 2022: Ora e qui, il testo completo della canzone in gara

L’artista debutta sul palco del Festival di Sanremo 2022 dopo aver vinto, insieme a Tananai e Matteo Romano, l’interessante contest di Sanremo Giovani 2021. La voce di Yuman si iscrive alla gara come una delle più belle e particolari e cercherà di stupire la platea del Teatro Ariston con il brano Ora e qui in cui invita a vivere il presente. Leggi il testo completo della canzone e scopri con quale canzone si esibirà durante la quarta serata del Festival.

Ora e qui: il testo completo della canzone di Yuman

L’artista di origini capoverdiane debutta per la prima volta al fianco dei cosiddetti Big dopo aver ben figurato durante la finale di Sanremo Giovani che gli ha consentito di strappare il pass per il 72esimo Festival di Sanremo.

La voce calda di Yuman si esprimerà al meglio sulle note del brano Ora e qui al quale lui stesso ha partecipato alla stesura del testo. Leggi il testo completo del brano presentato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì.



Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.



Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.



Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Yuman e la serata delle cover del Festival

Il giovane artista nella quarta serata del Festival di Sanremo porta il brano immortale dal titolo My Way di Frank Sinatra, nel quale sarà accompagnato al pianoforte dalla compositrice e pianista Rita Marcotulli.