Belén elogia i Maneskin super ospiti del Festival di Sanremo 2022: il commento della showgirl su Instagram

TV e Spettacolo

Il Teatro Ariston ieri sera ha riaccolto una band che, dalla vittoria a Sanremo dello scorso anno, non ha mai smesso di stupire. I Maneskin, super ospiti della prima serata, hanno infiammato il palco con l’esibizione di Zitti e buoni e commosso tutti con la struggente Coraline. Il popolo del web ha apprezzato ampiamente ed è arrivato un bellissimo complimento anche da una popolare showgirl: Belén.

Belén elogia i Maneskin a Sanremo: “Orgoglio italiano“

I Maneskin sono stati i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Il gruppo rock del momento, in Italia e a livello internazionale, è tornato nel posto da cui tutto è partito: l’Ariston, teatro della loro vittoria con Zitti e buoni lo scorso anno.

Amadeus li ha fortemente voluti anche nel 2022 dopo l’anno ricco di successi, premi e riconoscimenti che si sono messi alle spalle. Dall’Italia al tetto del mondo, i Maneskin all’Ariston hanno riproposto il loro cavallo di battaglia Zitti e buoni, infiammando il palco e scatenando la platea.

Un’esibizione acclamata in teatro e anche nel mondo dei social. Tantissimi i fan che si sono riversati su Twitter e Instagram per commentare la loro performance e riservare loro complimenti e apprezzamenti.

Tra questi anche Belén Rodriguez, attiva ieri sera su Instagram per commentare la prima serata del Festival e l’esibizione della band. “Orgoglio italiano” scrive la showgirl argentina in una Story con, sullo sfondo, i Maneskin in tv che cantano Zitti e buoni. Il gruppo, a seguire, ha regalato al pubblico una struggente esibizione del brano Coraline, al termine del quale il frontman Damiano è crollato in lacrime confortato da un abbraccio di Amadeus.

Belén Rodriguez e il riavvicinamento a Stefano De Martino

Il Festival di Sanremo 2022 ha così in Belén Rodriguez un’attenta osservatrice ed assidua ammiratrice.

La showgirl argentina ha seguito la kermesse canora in un periodo abbastanza movimentato della sua vita. Dopo la lunga crisi con Antonino Spinalbese, padre della sua Luna Marì, nelle ultime settimane è impazzito il gossip per il suo graduale e chiacchieratissimo riavvicinamento a Stefano De Martino.

La coppia, dopo i tira e molla degli ultimi anni, sembra aver ritrovato l’intesa come dimostra un video che li immortala complici e sorridenti, in una giornata di relax tra canti ed alchimia. E sono in molti a scommettere e sperare nel ritorno di fiamma per la coppia.