Checco Zalone: l’amore per Mariangela Eboli, le figlie e la famiglia del super ospite di Sanremo 2022

Checco Zalone è uno dei super ospiti del Festival di Sanremo 2022. L’attore, cantante e regista campione di incassi cinematografici è una delle presenze più attese sul palco dell’Ariston. Negli anni, il suo pubblico si è affezionato a lui e alla sua inconfondibile ironia e i più curiosi desiderano forse di scoprire qualcosa di più anche sulla sua vita privata.

Checco Zalone e l’amore: l’incontro con Mariangela Eboli

Checco Zalone, amatissimo dal pubblico, si concede poco ai riflettori e alle interviste, eppure nel tempo alcune informazioni sulla sua vita privata e sulla sua compagna Mariangela Eboli sono emerse.

È stato stesso Zalone ha raccontare del loro primo incontro. L’attore regista di Tolo Tolo, in un’intervista rilasciata a Repubblica racconta come si sono conosciuti: “L’ho conosciuta dieci anni fa. Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni.”

Zalone continua con la solita ironia che abbiamo imparato a conoscere ed amare: “Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina.”

I due fanno coppia fissa da anni, ma non si sono ancora sposati. Sulle motivazioni non manca l’ironia di Zalone che sempre a Repubblica dichiara: “Di sposarmi mi sono scordato. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo… Ma la verità è che stiamo bene così“.

Chi è Mariangela Eboli, la compagna di Checco Zalone

Della compagna di Zalone si sa ben poco poiché sembrerebbe essere molto riservata. Quel che si sa con certezza è che Mariangela non è solo compagna di vita ma anche di lavoro.

La compagna di Zalone gestisce infatti la Mzl Srl, società fondata dall’attore.

Secondo il Corriere della Sera, la Eboli percepirebbe la cifra di circa 9 mila euro lordi al mese. Una percentuale del 5% dell’azienda sarebbe invece riservato alla mamma di Checco Zalone.

Mariangela è presente sui social con un profilo privato. In passato è anche comparsa in qualche film di Checco Zalone come in Che Bella Giornata e Cado dalle Nubi.

Dove vive Checco Zalone con la moglie e le figlie

Checco Zalone e la compagna Mariangela hanno due figlie Gaia, la primogenita nata nel 2013, e Greta nata nel 2017. Da diverse indiscrezioni è stato reso noto anche che l’intera famiglia vivrebbe in una grande casa lussuosa e ultra moderna al centro di Bari.