Covid, Governo verso una quarantena dimezzata nelle scuole e meno strette sugli asintomatici

L’esecutivo sarebbe impegnato nella ridefinizione di alcune regole relative alla gestione della pandemia. In particolare, occorrerà stabilire le regole per le quarantene nelle scuole e pronunciarsi sulla possibilità di rimuovere le restrizioni per i soggetti positivi asintomatici.

Coronavirus e quarantena nella scuole, quali sono le ipotesi al vaglio del Governo

La gestione della pandemia nelle scuole torna a essere un tema centrale per il Governo, mantenendo l’obiettivo di ridurre al minimo il ricorso alla didattica a distanza. Il tema della scuola dovrebbe essere affrontato in concerto da Governo, Regioni ed Enti locali, ma anche nel corso del Consiglio dei Ministri.

In particolare, sembra rafforzarsi l’ipotesi di una quarantena dimezzata, che potrebbe quindi passare dagli attuali 10 giorni a 5. Tra i nodi ancora da sciogliere c’è la distinzione tra i bambini e i ragazzi senza vaccino e quelli che invece hanno già iniziato o completato il ciclo vaccinale, che potrebbe essere determinante per capire se prevedere la Dad a partire da 3 casi anche nelle elementari. Per il momento, la didattica a distanza con 3 alunni positivi nella stessa classe è prevista solo nelle scuole medie e superiori.

Stop alla stretta sugli asintomatici entro l’estate: cosa potrebbe succedere

Al centro del dibattito ci sono anche i soggetti positivi al Covid ma asintomatici. La richiesta dei Sottosegretari alla Salute Andrea Costa e Pierpaolo Sileri è quella di allentare con gradualità le misure restrittive. L’ipotesi che potrebbe essere vagliata dal Governo dovrebbe prevedere un ritorno alla normalità dei soggetti asintomatici, con la possibilità di dover indossare una mascherina di tipo FFp2. Secondo il Sottosegretario Costa la tempistica più adatta a questa misura è l’estate, con l’arrivo della bella stagione.

Per il Sottosegretario Sileri, invece, si potrebbe procedere a una valutazione già nelle prossime settimane, quando si attende un calo nell’occupazione delle terapie intensive.

Super Green Pass illimitato e stato di emergenza, quali sono le altre questioni sul tavolo del Governo

Tra le regole che richiederanno una ridefinizione da parte dell’esecutivo c’è anche la durata del Super Green Pass ottenuto con la terza dose.

L’ipotesi più probabile sembra essere ancora quella di un’estensione illimitata della durata della certificazione verde per chi ha già ricevuto la terza dose booster.

Eventuali cambiamenti potrebbero essere disposti in seguito a cambiamenti nella situazione epidemiologica oppure all’arrivo di pareri scientifici su un’eventuale quarta dose. Infine, il 31 marzo 2022 avrà termine lo stato di emergenza che ci ha accompagnati per 2 anni. È quasi certo che non sarà più prorogato, ma il Governo deve ancora esprimersi sulle modifiche al sistema delle zone a colori e al conteggio dei ricoveri per Covid, portati all’attenzione dell’esecutivo dalle Regioni.