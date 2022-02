Ditonellapiaga con Rettore al al Festival di Sanremo 2022: Chimica, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

L’iconica e dissacrante cantante di Splendido splendente torna in gara sul palco del Festival di Sanremo 2022 ad un anno dalla partecipazione come ospite della serata cover in duetto con l’altro gruppo in gara quest’anno de La Rappresentante di Lista. Donatella Rettore si schiera al fianco di una delle giovani artiste più interessanti e promettenti del nostro panorama musicale dal nome d’arte provocatorio di Ditonellapiaga. Le due cantanti portano in gara sul palco dell’Ariston il brano Chimica.

Chimica: il testo completo della canzone di Ditonellapiaga con Rettore

Lo strano duo che mette a confronto due generazioni completamente differenti è pronto a stupire.

Ditonellapiaga con Rettore sono pronte a conquistare il pubblico con un brano provocatorio dal titolo Chimica che sicuramente farà discutere ed anche cantare, magari riuscendo a mettersi alle spalle le polemiche per la burrascosa tappa di avvicinamento al Festival di Sanremo 2022. Leggi il testo completo di Chimica pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Ditonellapiaga con Rettore e la quarta serata del Festival

La scelta delle due artiste per la serata delle cover è un brano evocativo che sicuramente interpreteranno con la loro caratteristica e provocatoria cifra stilistica.

Ditonellapiaga con Rettore interpreteranno Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli.