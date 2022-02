Festival di Sanremo 2022 fa il boom di ascolti nella prima serata: Amadeus si supera con dati record

TV e Spettacolo

Boom di ascolti per la prima serata del Festival di Sanremo 2022, la terza edizione targata Amadeus. Stando ai dati Auditel diffusi in mattinata, il primo atto della kermesse canora ha fatto registrare il record di ascolti addirittura dal 2018, con lo stesso Amadeus che ha superato se stesso. Scopriamo di seguito i dati fatti registrare ieri sera e il confronto con gli anni precedenti.

Sanremo 2022, prima serata: boom di ascolti per Amadeus

Il Festival di Sanremo 2022 è partito decisamente con il botto, tra sorprese, colpi di scena e non solo. Amadeus è tornato sul palco dell’Ariston per il terzo anno consecutivo, in qualità di conduttore e direttore artistico della kermesse canora.

Al suo fianco l’immancabile compagno di avventura Fiorello e la prima co-conduttrice di questa edizione, Ornella Muti. L’esibizione di Achille Lauro ha aperto le danze e la classifica finale della prima serata ha salutato il pubblico, in attesa della seconda puntata di stasera.

Ed è stato anche un boom di ascolti, con il pubblico che non è mancato all’appuntamento con la settimana musicale dell’anno per eccellenza. Record di ascolti nella prima serata, con la media che sfiora i 10.911.000 pari al 54,7% di share.

Nello specifico, stando ai dati riportati dalla Rai, la prima parte (fino alle 23.40 circa) è stata seguita da 13.805.000 spettatori e uno share del 54,5%, mentre la seconda parte (fino alle 1.15 circa) da 6.412.000 spettatori e il 55,4% di share.

Amadeus supera se stesso: il confronto con il 2020 e il 2021

Si tratta di numeri record per la prima serata negli ultimi anni del Festival di Sanremo, che non faceva registrare dati simili dal 2018 quando alla conduzione c’era Claudio Baglioni.

Ed è un grande successo anche per Amadeus, che quest’anno ha superato se stesso rispetto ai debutti delle precedenti due edizioni.

Nel 2020, alla sua prima conduzione all’Ariston, la prima serata fece registrare 10.058.000 spettatori e il 52,20% di share. Dati in netto calo, invece, nell’edizione del 2021, la prima segnata dalla pandemia: 8.363.000 spettatori e il 46,60% di share, dati in ribasso rispetto agli standard cui ci ha abituati il programma.

Una grandissima soddisfazione per Amadeus, intenzionato a replicare questi prestigiosi dati anche nelle serate successive, sino al gran finale di sabato.