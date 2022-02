Festival di Sanremo, partono i pronostici sui big in gara: ecco chi vincerà quest’anno secondo i bookmaker

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo è iniziato soltanto ieri sera e ancora il pubblico non ha ascoltato tutti i brani in gara. Nonostante ciò sono già partiti i pronostici sul big che vincerà quest'anno.

Ieri sera è tornato il Festival di Sanremo, quest’anno arrivato alla 72ª edizione, e il pubblico ha avuto modo di ascoltare la prima metà dei brani quest’anno proposti dai big in gara. Moltissimi i nomi particolarmente legati alla kermesse, ma anche tante novità all’interno del panorama musicale. Nonostante però non siano stati ancora presentati tutti gli artisti (la seconda parte della rosa si esibirà questa sera), alcuni bookmaker inglesi hanno già iniziato a lanciare qualche pronostico su chi vincerà quest’anno.

Sanremo, via ai pronostici e le analisi sul vincitore dell’edizione 2022

Questa sera Amadeus presenterà la seconda metà degli artisti in gara e l’attesa è tanta, dal momento che sarà il turno di artisti piuttosto noti al Festival, come Fabrizio Moro ed Elisa, ma anche dei più esordienti – almeno rispetto ai colleghi appena citati – Aka7even e Sangiovanni (appena usciti dal talent Amici ma già piuttosto amati dal pubblico).

Nonostante, dunque, non siano stati presentati ancora tutti i brani in gara, alcuni bookmaker inglesi hanno già dato il via ai pronostici sul vincitore dell’edizione 2022. Come riportato dall’Ansa, infatti, tra i 25 artisti che quest’anno si affronteranno sul palco dell’Ariston, è Elisa la favorita per la 72ª edizione della kermesse musicale.

Chi vincerà Sanremo secondo i bookmaker. L’infografica realizzata da DataMediaHub per #ANSA #Sanremo2022https://t.co/9N7aAUlIUu — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 1, 2022

Al secondo posto troviamo poi Mahmood e Blanco e, solo in terza posizione, Achille Lauro – nome davvero legato alle edizioni più recenti del Festival che ha già scatenato qualche polemica per la sua performance di ieri sera. Come anticipato, però, non tutti gli artisti si sono ancora esibiti ed è dunque difficile al momento parlare con sicurezza del probabile vincitore.

Festival di Sanremo, questa sera la seconda serata: gli artisti che si esibiranno

Mentre ieri sera Achille Lauro ha aperto la gara, esibendosi con il brano Domenica, lasciando poi spazio ai colleghi – tra cui Noemi, Gianni Morandi e Massimo Ranieri – questa sera il pubblico potrà ascoltare la seconda parte delle canzoni in gara quest’anno.

Ecco la scaletta prevista per questa sera:

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Emma – Ogni volta è così

Matteo Romano – Virale

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Fabrizio Moro – Sei tu

Tananai – Sesso occasionale

Irama – Ovunque sarai

Aka 7even – Perfetta così

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Tra gli ospiti che saliranno sul palco ci saranno invece il comico Checco Zalone, Laura Pausini (super ospite della seconda serata), Orietta Berti e Fabio Rovazzi (che lanceranno la performance di Ermal Meta).

Ad affiancare invece Amadeus per la co-conduzione, questa sera ci sarà Lorena Cesarini.