Giuliano Ferrara dimesso dopo il ricovero per l’infarto: le condizioni di salute del giornalista

Giuliano Ferrara dimesso dall’ospedale di Grosseto dopo il ricovero a causa di un infarto. Il giornalista, in terapia intensiva dopo il malore che lo avrebbe colpito il 27 gennaio scorso, sarebbe stato sottoposto a un intervento di angioplastica e ora sarebbe tornato a casa.

La notizia del ritorno a casa di Giuliano Ferrara, riportata dall’Ansa, è stata battuta poche ore fa. Il giornalista sarebbe stato dimesso dall’ospedale “Misericordia” di Grosseto in cui era stato ricoverato dopo un infarto che, il 27 gennaio scorso, lo avrebbe colpito nella sua abitazione di Scansano.

Inizialmente le prime informazioni a seguito del malore rimandavano a un quadro di condizioni gravi, ora l’epilogo positivo con le dimissioni. Ferrara sarebbe stato trattato in Utic, Unità di terapia intensiva cardiologica, e la moglie, Anselma Dell’Olio, aveva dato alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute a margine dell’accaduto.

Come sta Giuliano Ferrara dopo l’infarto e il ricovero

Secondo quanto trapelato, Giuliano Ferrara si trovava nella sua tenuta di Scansano, la sera del 27 gennaio, quando si sarebbe sentito male. Nella notte sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale a Grosseto, dove sarebbe stato immediatamente operato e sottoposto a un intervento di angioplastica prima di essere trasferito nel reparto di terapia intensiva.

Le sue condizioni sarebbero progressivamente migliorate ed è stato quindi dimesso.

Dopo l’accaduto, ai microfoni di Adnkronos, la moglie aveva rotto il silenzio fornendo alcuni dettagli del ricovero: “Tutto procede benissimo, come da copione. Si è rimesso in piedi, cammina, è di ottimo umore“. Dopo la paura sull’eventuale evoluzione della situazione, tutto sarebbe andato nel migliore dei modi e il giornalista avrebbe ripreso in mano la quotidianità, seppur a piccoli passi.

Classe 1952, Giuliano Ferrara ha compiuto 70 anni lo scorso 7 gennaio. Fondatore del quotidiano Il Foglio (nel 1996), dal 1987 è sposato con Anselma Dell’Olio.