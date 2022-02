Maneskin a Sanremo, Damiano David commuove i fan: “Grazie di aver compreso il significato della canzone”

TV e Spettacolo

Ieri sera i Maneskin sono tornati al Festival di Sanremo, questa volta in veste di ospiti di Amadeus. La band romana è arrivata in teatro dopo un divertente siparietto a bordo di un kart guidato dallo stesso conduttore della kermesse musicale. I ragazzi si sono esibiti prima suonando il brano che li ha portati alla vittoria (Zitti e Buoni) e poi hanno eseguito il nuovo singolo, Coraline. Il brano ha un significato molto speciale per Damiano David e, dato il calore ricevuto dal pubblico durante la loro apparizione, il cantante ha deciso di condividere un commovente messaggio sui social per ringraziare i fan (e non solo).

Damiano David dopo l’esibizione a Sanremo scrive un commovente messaggio sui social

I Maneskin sono stati accolti con entusiasmo al Festival di Sanremo e il loro nuovo brano, Coraline, ha già riscosso enorme successo tra il pubblico e i fan della band romana. L’accoglienza ricevuta ha commosso Damiano David, che proprio in queste ore ne ha approfittato per rivolgersi ai fan.

In un messaggio condiviso su Twitter, il cantante ha scritto: “Grazie a tutti voi che avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita. Grazie ai miei compagni che la portano sul palco insieme a me – scrive Damiano nel messaggio – Grazie a Fabrizio Ferraguzzo che l’ha prodotta ed oggi è la nostra spalla, migliore amico e manager“.

I ringraziamenti però non finiscono qui, perché subito dopo si è rivolto anche ad Amadeus e la sua dolce metà, Giorgia Soleri: “Grazie ad Amadeus che mi ha dato l’occasione di portarla sul palco più importante d’Italia. E grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere. A tutti voi, e alla musica, semplicemente grazie“.

Maneskin, il successo del nuovo singolo Coraline portato a Sanremo

Dopo un anno intenso, fatto di vittorie a Sanremo e all’Eurovision ma anche si traguardi incredibili come l’apertura al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, i Maneskin sono tornati sul palco dell’Ariston per emozionare il pubblico della kermesse musicale ancora una volta.

Un momento intenso, in cui lo stesso Damiano si è commosso per il calore ricevuto dopo la loro esibizione. Il loro successo dunque non si ferma e in queste ore, anche fuori dal teatro, sono arrivati numerosi messaggi di complimenti da parte di alcuni vip. Tra questi anche Belen Rodriguez, che ha definito la band “Orgoglio italiano”.