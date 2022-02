Monica Vitti e la scelta di non avere figli raccontata a Enzo Tortora: la decisione presa in tenera età

TV e Spettacolo

Oggi il mondo dello spettacolo è stato sconvolto dalla triste notizia della scomparsa di Monica Vitti, venuta a mancare all’età di 90 anni. Tra i tanti momenti della sua vita, in queste ore sono emerse anche delle interviste in cui si confidava con Enzo Tortora sulla decisione di non avere figli, svelando di aver preso questa decisione quando era ancora molto giovane.

Monica Vitti, la scelta di non avere figli presa in tenera età

All’età di 90 anni ci ha lasciato Monica Vitti, attrice amatissima del panorama italiano, vera e propria icona dagli anni ’60 in poi. Proprio il suo grande successo ha fatto sì che negli anni l’attenzione della stampa e del pubblico si siano più volte concentrare su di lei.

Effettivamente non sono mancate le occasioni in cui si è raccontata ai microfoni dei giornalisti più noti.

Nel 1982 la intervistava Enzo Tortora per Cipria, come riportato da Tgcom24. A lui, l’attrice confidava di aver scelto in giovane età di non avere figli: “A 14 anni e mezzo ho deciso che non avrei mai avuto un figlio, perché lo ritengo una delle cose più difficili che possa fare una donna” rivelava la donna. La donna proprio a quell’età aveva esordito in teatro e forse la scelta potrebbe essere stata influenzata anche dal grande amore per il proprio lavoro.

Monica Vitti, icona intramontabile del cinema italiano e musa di Antonioni

Monica Vitta è stata per anni la musa del regista Michelangelo Antonioni, con cui ha anche avuto una relazione. Per lui ha infatti recitato ne L’Avventura (1960), La Notte (1961), L’Eclisse (1962) e, più tardi anche per Deserto Rosso (1964).

Sulla sua relazione con l’autore, nel corso della stessa intervista con Enzo Tortora, la Vitti aveva dichiarato: “Un uomo spiritoso, pieno di vita, un grande artista, ho avuto la fortuna di iniziare con lui e credo di essere una persona che lo fa divertire“.

La donna si era anche detta fortunata di aver iniziato con quel tipo di cinema, per quanto difficile da affrontare: “Sono stata fortunata – aveva dichiarato – ho cominciato con questo cinema che ha fatto la storia. Penso al mio primo film L’Avventura, considerato al quarto posto dei film del cinema mondiale. Erano film difficili“.