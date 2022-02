Morta Monica Vitti: la malattia, il ritiro dalle scene e il sostegno del marito Roberto Russo

TV e Spettacolo

Il cinema piange la morte di Monica Vitti, una delle icone del piccolo e grande schermo italiano. L’attrice da tempo si era allontanata dalle scene a causa di una malattia: l’ultima sua apparizione pubblica risale al 2002, quando prese parte alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris a Roma. Nel corso degli anni sono circolate numerose voci sulla sua malattia, alcune confermate, altre smentite.

Monica Vitti e la malattia degenerativa simile all’Alzheimer

Si è spento oggi, all’età di 90 anni, uno dei simboli del cinema italiano: Monica Vitti. Icona senza tempo e protagonista di pellicole di grande successo al cinema e in televisione, l’attrice ha dovuto far fronte ad una lunga malattia cui è ipoteticamente attribuibile la causa della morte.

Si tratterebbe di una malattia degenerativa molto simile all’Alzheimer, per la quale però non è mai stata ricoverata in clinica. Dovette intervenire il marito dell’attrice, il fotografo e regista Roberto Russo, per smentire la notizia secondo cui sarebbe stata ricoverata in una clinica svizzera specializzata.

“Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Desidero smentire questa voce che circola con insistenza rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni.

Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero di avere chiarito l’equivoco“: con queste parole il marito di Monica Vitti chiarì le condizioni di salute della donna, della quale si è preso cura sino ai suoi ultimi giorni.

Il ritiro dalle scene e il sostegno del marito Roberto Russo

L’addio alle scene di Monica Vitti fu praticamente necessario e la costrinse a ritirarsi ad una vita privata dedicata alle cure per la malattia.

L’ultima sua apparizione pubblica risale infatti al 2002, quando partecipò alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris a Roma.

Da quel momento trapelarono poche e riservate informazioni sulle sue condizioni di salute. Al suo fianco, sino ad oggi, c’è sempre stato il marito Roberto Russo. La coppia convolò a nozze il 28 settembre del 2000 dopo ben 27 anni di fidanzamento. Una cerimonia nella splendida cornice di Roma, semplice e riservata, come riservata è sempre stata la loro romantica storia d’amore.

La coppia ha vissuto il proprio amore lontano dai riflettori, custodendolo e rinnovandolo anno dopo anno. Sino ad oggi, quando Monica Vitti, “la Divina” del cinema italiano, ci ha lasciati.