Tananai al Festival di Sanremo 2021: Sesso occasionale, il testo completo della canzone in gara

Dopo la il pass conquistato nel contest di Sanremo Giovani, l’artista è pronto a debuttare nella gara dei Big del Festival di Sanremo 2022. Tananai potrebbe essere una delle sorprese della gara alla quale prende parte con un brano ritmato dal titolo ironico di Sesso Occasionale, nel quale cerca di divincolarsi dalle accuse di tradimento della sua amata. Leggi il testo completo della canzone dell’artista proveniente dall’interland milanese e scopri cosa interpreterà durante la serata delle cover.

Sesso occasione: il testo completo della canzone di Tananai

Tananai è uno dei tre artisti che si sono conquistati il biglietto per la competizione del Festival di Sanremo dopo aver ben impressionato durante Sanremo Giovani 2021.

Ironico, dissacrante ed al passo con i tempi in quanto a sonorità, Tanati prende parte alla gara con il brano Sesso occasionale. Scopri il testo completo della canzone presentato in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta

Ok va bene che sono distratto nemmeno tu sei perfetta

E quanto ti ho aspettata ma tu no no, stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho

Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho 38 gradi in corpo

E la testa in alto mare, troviamoci una casa

E non finiamoci più nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tananai e la serata delle cover del 72esimo Festival

Tananai nella serata delle cover, la quarta della competizione canora, si esibirà sulle note di A far l’amore comincia tu, per un omaggio all’iconica Raffaella Carrà al fianco del rapper Rosa Chemical.