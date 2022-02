Tananai, chi è il cantante per la prima volta in gara al Festival di Sanremo: dagli esordi alla vittoria a Sanremo Giovani

Chi è

Il giovane artista che viene dalle porte di Milano si esibirà al prossimo Festival di Sanremo 2022 con la sua Sesso Occasionale e si candida ad essere una delle rivelazioni della prossima gara dei big. Già noto agli attenti conoscitori del mondo indie italiano, Tananai si è conquistato un posto tra i 25 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston grazie al biglietto staccato con la vittoria al contest di Sanremo Giovani dello scorso dicembre. Dopo il tormentone dal titolo di Calcutta e la recente collaborazione nell’ultimo album di Fedez, il cantante cui il vero nome è Alberto Cotta Ramusino è pronto ad andare alla conquista di una platea ancora più ampia.

Conosciamo qualcosa in più su di lui e sulla sua carriera.

Tananai: gli esordi ed il significato del nome

Alberto Cotta Ramusino è vero nome di Tananai, artista nato nel 1995 in una nota città alle porte di Milano. Da giovanissimo si appassiona sin da subito alla musica ed a tutte le sue sfumature dando vita al progetto di musica elettronica Not for us molto prima di tentare la carriera solista. In questa fase la sua arte faceva sposare bene i testi scritti in inglese con le sonorità elettroniche dei sintetizzatori tanto da riuscire a convincere anche la conosciuta major Universal Music Italia che gli fece firmare il suo primo contratto nel mondo della discografia.

Il progetto però non sfonda come sperato e Alberto decide di dedicarsi anima e corpo alla scrittura di testi in italiano da presentare con lo pseudonimo di Tananai, il simpatico nome d’arte che il cantante usa per la sua svolta indie da solista e che prende spunto dal nomignolo che il nonno gli affibbiò in tenera età.

Tra il 2019 ed 2020 inizia dunque a farsi notare sulla nuova scena italiana e suscita l’attenzione degli amanti del genere ItPop in seguito alla pubblicazione dei due singoli dal titolo Volersi Male e del più noto Calcutta.

Quest’ultimo brano diventa un vero e proprio tormentone rilanciato non solo nelle playlist delle maggiori piattaforme di musica online ed anche nelle rotazioni musical delle principali radio italiane. Il successo continua poi con l’altro brano Bear Grylls ed il successivo Ichnusa che fanno da apripista al primo Ep dal titolo Piccoli Boati del 2020.

Il tocco magico di Fedez e la vittoria a Sanremo Giovani

In seguito all’uscita del suo primo Ep si prende un periodo di pausa fino a settembre 2021 quando ritorna sulla scena con la convincente Maleducazione, canzone dal ritmo incalzante che strizza l’occhio alle sonorità rockeggianti condito da un ritornello che ti entra in testa.

Il brano fa da preambolo ad una inaspettata collaborazione con Fedez che duetta con lui nel suo ultimo album con il singolo Le madri degli altri che si rivelerà la chiave che gli aprirà la porta del grande pubblico. In seguito alla collaborazione con il noto rapper ed influencer giunge quindi sul palco di Sanremo Giovani 2021, riuscendo a conquistare Amadeus e la sua squadra con l’intrigante Esagerata che lo porta ad essere selezionato tra i tre vincitori del contest che gli spalanca le porta della 72esima edizione del Festival di Sanremo.