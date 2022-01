Scaletta Sanremo 2022 prima e seconda serata: annunciati i cantanti in gara martedì 1 e mercoledì 2 febbraio

TV e Spettacolo

Sanremo 2022 si avvicina e Amadeus ha annunciato chi saranno i cantanti protagonisti della prima e della seconda serata di questa nuova edizione. Sul palco dell’Ariston arriveranno per primi giganti della musica italiana come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. In giornata, è arrivato anche l’annuncio ufficiale che Fiorello sarà di nuovo al fianco del conduttore.

I big della prima serata di Sanremo: chi canta martedì 01 febbraio

Come di consueto nelle ultime settimane, il direttore artistico Amadeus ha scelto di nuovo la vetrina del TG1 per un altro atteso annuncio relativo alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo duetti e super ospiti, mancava infatti solo di conoscere chi avrebbe aperto le danze sul nuovo palco dell’Ariston. Sono stati annunciati infatti i cantanti in gara nella prima e seconda serata in programma per martedì 1 e mercoledì 2 febbraio. Amadeus ha specificato che non si tratta dell’ordine preciso di uscita.

Si comincia martedì 1 febbraio, prima serata di Sanremo e questi saranno i big in gara:

Gianni Morandi

Noemi

Rappresentante di Lista

Yuman

Giusy Ferreri

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir

Rkomi

Mahmood e blanco

Michele bravi

Ana mena

Massimo Ranieri

Dargen d’Amico

I cantanti in gara a Sanremo 2022 nella seconda serata di mercoledì 2 febbraio

Tra le novità di quest’anno, il fatto che big e giovani non saranno più divisi: unica competizione con 25 cantanti in gara, divisi tra 12 nella prima sera e 13 nella successiva.

Sempre al TG1, Amadeus ha svelato anche la seconda tranche di cantanti in gara:

Elisa

Sangiovanni

Giovanni Truppi

Le vibrazioni

Ditonellapiaga e rettore

Zanicchi

Highsnob e Hu

Fabrizio moro

Irama

Aka 7even

Tananai

Matteo Romano

Emma

Nelle scorse settimane, invece, sono stati resi noti i duetti e le cover che saranno protagonisti della quarta serata – la terza quest’anno sarà dedicata alle esibizioni votate col televoto e la giuria demoscopica.

Nella giornata di oggi, inoltre, è stata finalmente confermata la presenza di Fiorello: come nel loro stile, i due conduttori lo hanno rivelato con un divertente video.