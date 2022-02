Un boss in salotto: trama, cast e trailer del film con Luca Argentero in onda su Canale 5

TV e Spettacolo

Mercoledì 2 febbraio 2022 su Canale 5 va in onda la divertente commedia firmata da Luca Miniero, celebre ed apprezzato regista di Benvenuti al Sud e del suo sequel. In Un Boss in salotto che va in onda sulla rete Mediaset a partire dalle ore 21:40 circa, Cristina D’Avola, donna del sud trapiantata al nord e fortemente convinta nel ripudiarlo in ogni suo aspetto, si trova ad avere a che fare con il ritorno del fratello condannato a scontare in casa sua una pena ai domiciliari per affiliazione ad una cosca mafiosa. La trama completa, le curiosità ed il cast del film con Rocco Papaleo, Luca Argentero e Paola Cortellesi.

Un boss in salotto: le curiosità ed il cast del film

Un boss in salotto è un film del 2014 scritto e diretto da Luca Miniero, lo stesso regista che si era fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico grazie alla realizzazione di osannati film come Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

Protagonista del film sono una allegra famigliola del nord ed un presunto boss del sud Italia. Ad interpretarli vi sono Luca Argentero nei panni di Michele Coso, l’attrice Paola Cortellesi a dare le sembianze a sua moglie Cristina D’Avola, mentre Rocco Papaleo è Ciro, fratello di quest’ultima.

Tra gli altri interpreti del film figurano anche Angela Finocchiaro, Alessandro Besentini, il celebre Ale del duo con Franz, il comico ed attore Marco Marzocca ed anche il simpatico caratterista napoletano Salvatore Misticone.

Un boss in salotto: la trama completa del film

Michele coso e Cristina D’avola hanno due figli e vivono nella fredda Bolzano con i loro due figli.

Conducono una vita all’impronta della produttiva e del rigore, scandita dalle abitudini di Cristina che fermamente sconfessa le sue origini meridionali.

La loro tranquillità viene però scombussolata dall’ingresso in casa di Ciro, fratello di Cristina, che costretto a scontare gli arresti domiciliari fornisce come indirizzo quello della sorella.

L’arrivo del fratello metterà sottosopra le certezze della famiglia che non sarà più vista di buon occhio dai suoi concittadini, venendo additati di avere dei rapporti con la mafia.

Guarda il trailer: