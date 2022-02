Mara Venier impazzisce per il Fantasanremo e lancia un’iniziativa: “Bonus per ospitata a Domenica In”

TV e Spettacolo

Mara Venier si è detta entusiasta per il Fantasanremo, gioco collegato alla kermesse musicale e in queste ore ha rilanciato con un'interessante proposta legata a Domenica In.

Mentre il Festival di Sanremo anche quest’anno si conferma uno degli eventi più seguiti dal pubblico italiano, si parla anche del Fantasanremo – gioco online con regole molto simili al fantacalcio e che ha riscosso grande successo. Dal momento che uno dei tormentoni previsti è dedicato anche a Mara Venier, la conduttrice si è informata e in queste ore non solo si è detta entusiasta, ma anche decisa a concedere un bonus molto speciale legato a Domenica In per gli artisti in gara nella kermesse musicale.

Mara Venier scopre il Fantasanremo e decide di concedere un bonus molto speciale

Sembra insomma che la febbre del Fantasanremo abbia “contagiato” anche Mara Venier, che in queste ore è rimasta piuttosto incuriosita dal tormentone a lei dedicato nel gioco.

In queste ore è stata infatti raggiunta dai microfoni dell’AdnKronos e ha rivelato: “Quando ho sentito Aka7even chiedere ad Amadeus il permesso di salutare la zia Mara ho pensato: però vedi, ha una zia che si chiama Mara – dichiara la conduttrice – Poi ho cominciato a ricevere tantissimi messaggi, mi hanno spiegato che era il FantaSanremo e l’ho trovato stupendo“.

Dopo aver capito la meccanica del gioco che in queste ore ha spopolato sul web, la Venier ha dunque scelto di partecipare, a suo modo, concedendo un bonus molto speciale: “A questo punto, domenica 6 febbraio, nella puntata di Domenica In in onda da Sanremo, oltre al vincitore vero e proprio del Festival, festeggeremo anche quello del FantaSanremo – rivela la conduttrice – E vi dico una cosa, anche io lancio un bonus, l’artista che accumula più saluti alla zia Mara vince un buono per un’ospitata a Domenica In“.

Fantasanremo, il gioco ha attirato l’attenzione anche del conduttore Amadeus

Da qualche anno il Festival di Sanremo ha visto crescere il proprio successo anche al Fantasanremo, gioco online in cui si scelgono degli artisti e si “costruisce” la propria squadra – esattamente come nel Fantacalcio; in base al punteggio ottenuto durante la gara dagli artisti, e ad altri bonus riguardante il look e alcuni tormentoni, l’utente che ha accumulato più punti con la propria rosa di big vince la competizione.

In queste ore il gioco ha attirato l’attenzione anche del conduttore Amadeus, coinvolto però “inconsapevolmente”; il direttore artistico del Festival infatti all’inizio non sapeva nulla della piccola competizione – si fa per dire, dal momento che ha coinvolto ben 150mila utenti quest’anno – ma si è detto ben disposto ad assecondare gli artisti che lanceranno i tormentoni o che faranno dei gesti particolari per far guadagnare punti ai giocatori.