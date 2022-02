Amadeus rompe il silenzio sui tormentoni del Fantasanremo: “Mi fanno dire cose che non conosco”

TV e Spettacolo

Anche il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, è stato coinvolto inconsapevolmente nel gioco del Fantasanremo, che da qualche anno spopola sui social. Alla fine il direttore artistico della kermesse musicale si è preso un attimo per commentare la situazione e durante l’ultima conferenza stampa ha ammesso di non sapere affatto di cosa si tratta.

Questa sera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo e il pubblico potrà ascoltate nuovamente tutti gli artisti in gara. Se c’è però un dettaglio che ha attirato moltissimo l’attenzione, al di là delle esibizioni dei big, sono i tormentoni che hanno animato quest’edizione e che hanno visto protagonista, seppur inconsapevole, anche Amadeus.

Il conduttore infatti si è prestato volentieri al gioco ma, durante l’ultima conferenza stampa legata alla kermesse, si è preso un attimo anche per commentare la situazione: “A volte mi dicono di dire delle cose e non so neanche che cosa dico. Vivo in un mondo a parte, non so neanche che cosa sia. Ecco perché si divertono con me, perché sembro arrivare da un altro pianeta” spiega l’uomo al giornalista di Fanpage che ha posto la domanda.

“A me diverte. Io amo abbattere le barriere, quelle scatole, dove bisogna stare in una struttura. Voglio rendere tutto più easy, attuale. Se Gianni Morandi e Sangiovanni vogliono giocare, va benissimo” ammette infine, mostrandosi dunque ben predisposto ad assecondare questa nuova iniziativa iniziata sui social (e che di certo aiuta anche lo share).

Fantasanremo, in cosa consiste il gioco che ha coinvolto anche Amadeus

Probabilmente in queste ore il pubblico del Festival meno attivo sui social si sta chiedendo in cosa consiste il popolarissimo Fantasanremo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di un gioco online che al momento conta la bellezza di 150mila utenti e che di fatto è molto simile al fantacalcio.

Ogni giocatore sceglie 5 artisti tra i big in gara a Sanremo e compone la propria squadra; in base ai punteggi ottenuti da ognuno degli artisti nel corso della kermesse musicale, si effettua il calcolo del totale ottenuto dalla rosa di ogni utente e chi ha il punteggio più alto vincerà il gioco.

Quest’ultimo prevede anche dei bonus per alzare i rispettivi punteggi e consistono anche nello stile dell’artista scelto, da ciò che dice e come si comporta sul palco o con il conduttore.

“Papalina” infatti è una parola d’ordine del gioco ed è legata al bar marchigiano dove il gioco è nato; se uno dei cantanti in gara la pronuncia, nel Fantasanremo sono assegnati ben 50 punti al giocatore che lo ha scelto. Proprio dal momento che anche il rapporto con il conduttore è centrale ai fini del gioco, anche Amadeus è stato coinvolto. Come riportato dal Corriere dello Sport anche alcuni cantanti in gara hanno scelto di partecipare, tra cui Michele Bravi e Sangiovanni.