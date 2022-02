Sanremo 2022 ultime notizie: la classifica dopo due serate e il programma della terza serata del Festival

Gossip

Il Festival di Sanremo è entrato ufficialmente nel vivo dopo la fine della seconda serata. I fan hanno ascoltato tutte e 25 le canzoni in gara e ora la battaglia, per così dire, si fa più dura. Per questa terza serata vota il pubblico e la giuria demoscopica e finalmente conosceremo una nuova classifica.

Festival di Sanremo 2022 terza serata: cosa vedremo questa sera all’Ariston. Il programma – ore 10

Giovedì 3 febbraio, alle 20.30 su Raiuno, va in scena la terza serata di Sanremo 2022. Questa sera tocca a tutti i cantanti in gara succedersi sul palco dell’Ariston. In scaletta, quindi, ci sono proprio tutti per quella che potrebbe essere una lunga serata.

Al termine, il pubblico potrà votare. Insieme ad Amadeus, ci sarà Drusilla Foer, attrice e icona di stile. Tra gli ospiti vedremo anche Roberto Saviano, che dedicherà un intervento per ricordare i 30 anni dalla strage di Capaci. Il cantante che vedremo salire non in gara sul palco del Festival sarà Cesare Cremonini che su Instagram ha commentato: “Ringrazio Amadeus e tutta la Rai per la grande disponibilità e le parole di stima e affetto nei miei confronti. Sono molto felice di condividere il palco con Drusilla Foer e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale!

“.

Come sempre intorno alle 12, durante la conferenza stampa giornaliera di Amadeus, conosceremo il programma dettagliato della terza serata.

La classifica parziale dopo le prime due serate del Festival di Sanremo 2022 – ore 7

Dopo la fine della seconda serata del Festival di Amadeus, il terzo, abbiamo una classifica complessiva delle prime due serate di Sanremo 2022:

Elisa Mahmood e Blanco La Rappresentante di Lista Dargen D’Amico Gianni Morandi Emma Donatella Rettore e DitonellaPiaga Massimo Ranieri Irama Fabrizio Moro Giovanni Truppi Noemi Sangiovanni Michele Bravi Rkomi Achille Lauro Matteo Romano Highsnob & Hu Giusy Ferreri Iva Zanicchi Aka7even Le vibrazioni Yuman Tananai Ana Mena