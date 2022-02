La terza serata del Festival di Sanremo si apre con lo speciale omaggio a Sergio Mattarella

TV e Spettacolo

La terza serata del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. Questa sera, insieme ad Amadeus ci sarà Drusilla Foer, scelta da lui come coconduttrice. La puntata di oggi sarà particolarmente intensa. Tutti i 25 cantanti in gara si esibiranno e avranno quindi la seconda occasione di far ascoltare i brani scelti per la 72esima edizione della kermesse, al pubblico. Oltre agli artisti, sono attesissimi anche gli ospiti voluti dal direttore artistico.

Terza serata del Festival di Sanremo: l’omaggio a Sergio Mattarella, poi il via al televoto

Per la terza sera di fila, Amadeus ha sceso la scalinata del palco dell’Ariston e ha salutato il pubblico del Festival fra gli applausi dei presenti in sala.

La serata si apre con un momento solenne: il conduttore rivolge il suo personale augurio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il suo insediamento. “Vorrei a nome di tutti quelli che lavorano al Festival- ha aggiunto- augurare buon lavoro”. Amadeus ha quindi parlato del suo discorso in occasione del giuramento e ha aperto pubblicamente il “baule dei ricordi” del Presidente, citando uno dei suoi brani preferiti: Grande grande grande di Mina. L’orchestra accenna il brano con le prime note del brano, dedicando uno speciale omaggio al Presidente.

La scaletta della serata è ricca di esibizioni e il conduttore dà subito inizio alla competizione. Prima però ricorda la classifica provvisoria, già letta ieri al termine della seconda puntata. Da oggi le votazioni sono aperte alla giuria demoscopica e al pubblico da casa, con il televoto. Il direttore artistico di Sanremo comunica il numero tramite il quale esprimere le preferenze e ricorda che per votare è necessario inviare un SMS contenente le due cifre dell’artista che si desidera sostenere, o digitandole sulla tastiera chiamando da fisso.

La serata non sarà però solamente dedicata agli artisti in gara.

Oltre a loro infatti ci saranno anche importanti ospiti. A partire da quello musicale: Cesare Cremonini. Oltre a lui, l’Ariston accoglie Roberto Saviano, Anna Valle e la carabiniera Martina Pigliapoco. In diretta dalla nave invece ci sarà la cantante Gaia.

Festival di Sanremo, la scaletta della terza serata: le esibizioni in gara

Nella giornata di oggi, Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato la scaletta delle esibizioni della terza serata del Festival. In ordine di apparizione, vedremo salire sul palco: