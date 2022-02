Classifica generale dei 25 big in gara al Festival di Sanremo: rivincita di Mahmood e Blanco su Elisa

TV e Spettacolo

Amadeus annuncia la classifica generale al termine della terza serata di esibizioni dei 25 big in gara al Festival di Sanremo. Alcune posizioni destano malcontenti in teatro.

Con l’esibizione dell’ultimo dei 25 big in gara e la chiusura del televoto da parte di Amadeus, si è conclusa la competizione per questa terza serata del Festival di Sanremo. Poi, tutta l’attenzione dell’Ariston si è concentrata su Drusilla Foer che con il suo monologo ha fatto emozionare il pubblico in sala e da casa. Infine, i due conduttori hanno rivolto l’attenzione alla tanto attesa classifica generale, rivelando le preferenze espresse del pubblico votante e della giuria demoscopica.

Classifica generale dei 25 big in gara al Festival di Sanremo: i risultati del televoto

A partire da questa sera e per le due restanti della competizione canora, il pubblico del Festival di Sanremo potrà esprimere la propria preferenza sui cantanti in gara attraverso il televoto.

Durante tutta la serata, le esibizioni sono state accompagnate dai codici di voto composti da due cifre abbinati a canzoni e cantanti. Ancora una volta, la lettura della classifica conclude la puntata. A nominare i titoli dei brani e i loro interpreti in ordine crescente di preferenza espressa è come sempre Amadeus, oggi in compagnia della coconduttrice Drusilla Foer.

I voti di questa sera includono anche quelli della giuria demoscopica 1000 e del televoto.

Ecco la classifica generale della terza serata del Festival di Sanremo:

1. Mahmood e Blanco

2. Elisa

3. Gianni Morandi

4. Irama

5. Sangiovanni

6. Emma

7. Massimo Ranieri

8. Fabrizio Moro

9. La Rappresentante di Lista

10. Dargen D’Amico

11. Michele Bravi

12. Ditonellapiaga e Rettore

13. Aka7even

14. Achille Lauro

15. Noemi

16. Rkomi

17. Matteo Romano

18. Iva Zanicchi

19. Giovanni Truppi

20.

Highsnob e Hu

21. Giusy Ferreri

22. Le Vibrazioni

23. Yuman

24. Ana Mena

25. Tananai

Fine della terza serata del Festival di Sanremo: domani serata cover

Come ricordato in questi istanti dallo stesso Amadeus, quella di domani sera sarà una serata molto particolare.

Gli artisti in gara infatti saliranno sul palco dell’Ariston in compagnia di speciali ospiti scelti per condividere con loro la scena. Le canzoni che verranno proposte, non saranno i brani in gara, ma cover di pezzi noti a livello nazionale e non solo, molti dei quali hanno fatto la storia della musica. Fra gli altri, domani vedremo salire sul palco eccezionalmente anche Nek, Loredana Berté e Arisa.