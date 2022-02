Olimpiadi Milano Cortina, come votare l’inno di Arisa o Malika Ayane al Festival di Sanremo 2022

TV e Spettacolo

A Sanremo 2022 è tempo di scegliere l'inno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: a proporre i due brani sono Arisa e Malika Ayane. Come votare la vostra preferita.

Nella seconda serata del Festival di Sanremo torna a trovare spazio l’Olimpiade di Milano Cortina del 2026. Nel 2021 il pubblico ha potuto scegliere il logo ufficiale della manifestazione invernale che ospiterà l’Italia tra 4 anni, mentre in questa edizione sono state Arisa o Malika Ayane a proporre due diversi inni.

Arisa e Malika Ayane a Sanremo per l’inno delle Olimpiadi Milano Cortina

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente l’Olimpiade invernale di Pechino 2022, ma per gli appassionati sportivi italiani il grande appuntamento è tra 4 anni: Milano e Cortina ospiteranno la XXV edizione dei Giochi e Sanremo svolge un ruolo molto importante nella sua organizzazione.

Nella serata di mercoledì 2 febbraio 2022, due grandi cantante protagoniste della kermesse negli anni passate tornano all’Ariston per cantare due proposte per l’inno delle Olimpiadi.

Arisa, vincitrice di Sanremo Nuove Proposte con Sincerità nel 2009 e la sezione big del 2014 con Controvento, canterà Fino all’alba. Malika Ayane, che ha calcato il teatro Ariston per ben 5 volte nella sua carriera, propone Un po’ più in là come inno ufficiale dele Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Come votare l’inno di Arisa e Malika Ayane a Sanremo

Proprio come l’anno scorso, quando erano stati Federica Pellegrini e Alberto Tomba a presentare due diversi loghi (in quel caso non ideati da loro, chiaramente), spetta agli italiani decidere quale sarà il logo di Milano-Cortina 2026.

Per farlo, sarà aperto un voto sito internet ufficiale della manifestazione: qui sarà possibile scegliere una delle due canzoni, quella di Arisa o di Malika Ayane, votando tramite QRCODE.

Dietro a questa iniziativa c’è un altro amatissimo nome del Festival di Sanremo: Beppe Vessicchio, che ha lavorato assieme al Ministero della Cultura, dell’Università e della Ricerca.

Sarà possibile votare i due loghi per le Olimpiadi invernali del 2026 fino al 22 febbraio. A questo punto, resta da vedere se nei prossimi anni tramite Sanremo il pubblico verrà chiamato a decidere altri dettagli sulla manifestazione.