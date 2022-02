Super Green Pass illimitato, zona rossa e viaggi: quali sono le nuove regole disposte dal Governo

Cronaca Italia

Il Governo si è espresso sulla possibilità di assegnare durata illimitata al Super Green Pass ottenuto con la terza dose booster e su un nuovo sistema delle zone a colori. Ecco quali decisioni sono emerse dal Consiglio dei Ministri e quali regole cambieranno nei prossimi giorni.

Super Green Pass illimitato, qual è la decisione del Governo

Il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, per delineare nuove regole nella gestione della pandemia da Coronavirus sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Tra le decisioni più attese c’è quella relativa alla durata del Super Green Pass per le persone che hanno ricevuto la terza dose booster, oppure che hanno completato il ciclo vaccinale di 2 dosi e poi sono guarite dall’infezione da Covid.

Come ha illustrato il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante la conferenza stampa in conclusione al Consiglio dei Ministri, “non avendo ancora le nostre autorità scientifiche individuato un percorso per la quarta dose, che sarà oggetto di un confronto sul piano tecnico-scientifico, la valutazione del Governo è di non porre limiti alla durata del Green pass dopo il booster”. Il Governo ha quindi deciso di rendere illimitata la durata delle certificazioni verdi ottenute in questo modo.

Un’eventuale scadenza potrebbe essere disposta in futuro sulla base della situazione epidemiologica oppure sul parere di Ema e Aifa su una possibile quarta dose.

Green Pass e viaggi, quali sono le nuove regole per incoraggiare il turismo

A partire dal 1° febbraio, la durata del Super Green Pass in Italia è pari a 6 mesi per tutte le altre persone, cioè per coloro che si sono vaccinate (ma senza ricevere la terza dose booster) oppure sono guarite dal Covid, senza però aver ricevuto prima 2 dosi di vaccino.

La certificazione verde è protagonista anche delle nuove norme relative ai viaggi per i turisti che arrivano in territorio italiano. Secondo quanto appena disposto dall’esecutivo, i viaggiatori avranno accesso alle strutture ricettive e alle attività che prevedono il Super Green Pass se sono in possesso almeno del Green Pass base.

In pratica, per i turisti che arrivano dall’estero sarà possibile sottoporsi a un tampone con esito negativo per potersi muovere liberamente, anche nel caso in cui le regole vaccinali del Paese di origine siano diverse da quelle italiane. Saranno considerati validi anche i Super Green Pass più vecchi di 6 mesi.

Zona rossa e scuola, cosa cambia: le novità in arrivo

Per quanto riguarda il sistema delle zone a colori, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato in conferenza stampa che le limitazioni connesse alla zona rossa “non riguarderanno le persone vaccinate”. Nel mondo della scuola, inoltre, il Consiglio dei Ministri ha introdotto importanti novità per ridurre il ricorso alle quarantene e alla didattica a distanza, autorizzando anche l’utilizzo dei tamponi fai da te per la gestione del Coronavirus nelle scuole.