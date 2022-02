Tananai stona durante l’esibizione a Sanremo, piovono le critiche: la sua reazione sui social è disarmante

TV e Spettacolo

Ieri sera è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo e tra gli artisti si è esibito anche Tananai. In queste ore però ha attirato moltissime polemiche per la sua performance.

Ieri sera il pubblico di Sanremo ha assistito all’esibizione della seconda metà degli artisti in gara, ma non tutto è andato come previsto. Tra i big che ieri hanno proposto i propri brani c’era anche Tananai, che in queste ore ha ricevuto delle critiche alquanto spietate per aver stonato durante l’esecuzione. Il cantante però non si è scoraggiato e ha replicato sui social in modo più unico che raro.

Tananai criticato sui social: la sua replica è del tutto inaspettata

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo la seconda metà degli artisti in gara ha finalmente proposto i propri brani ma, come anticipato, non tutto è stato all’altezza delle aspettative del pubblico.

Il giovane Tananai ha infatti stonato durante l’esecuzione del brano Sesso Occasionale e sono subito partite moltissime critiche sui social nei suoi confronti.

L’artista però non ha perso il senso dell’ironia, regalando una reazione del tutto inaspettata: “Penultimo, volevo essere ultimo! Va benissimo così, io sono felicissimo al di là di quello che dicono – scherza il ragazzo in diretta Instagram, come riportato da fanpage – Ci sta è vero, la mia performance non è stata delle migliori, ma mi sono davvero divertito e non pensavo.

Mi capiranno da morto”

“Sanremo è strano, eh? Io ero convinto di aver fatto una fi***a, torno a casa: una m***a, stupenda sta roba – prosegue poi rivolgendosi ai fan – Sul palco tiravo le stecche. Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live“. Tananai, insomma, ha scelto la strada dell’onestà e non ha negato di aver fatto una performance non all’altezza della situazione, ma si dice comunque contento di aver vissuto quest’esperienza.

Tananai, arrivano le critiche anche dai vipponi che hanno seguito il Festival di Sanremo

Il pubblico insomma non ha apprezzato l’esibizione del cantante milanese e non sono stati solo i fan della kermesse a criticarlo in queste ore.

Anche tra i vipponi che hanno seguito il Festival di Sanremo sono arrivate delle reazioni alquanto dure.

Tra loro anche Stefania Orlando, che su Twitter ha ironizzato sulla performance partendo proprio dal titolo del brano: “Oltre al sesso occasionale magari occasionalmente prendiamo qualche nota” scrive la nota showgirl attraverso il suo profilo personale.

Oltre al #sessooccasionale magari occasionalmente prendiamo qualche nota #Sanremo2022 — Stefania Orlando (@stefyorlando) February 2, 2022

Chi è Tananai, il cantante al momento penultimo in classifica

Alberto Cotta Ramusino, nome all’anagrafe di Tananai, nasce a Milano nel 1995 ed è uno degli artisti più giovani in gara quest’anno al Festival di Sanremo.

Il ragazzo è arrivato a competere tra i big dopo essersi piazzato al secondo posto nella competizione Sanremo Giovani. La sua partecipazione al contest è stata di poco preceduta da una collaborazione con Fedez per l’album di quest’ultimo – Disumano – al cui interno si può trovare un duetto proprio con il giovane artista (dal titolo Le madri degli altri).

Il suo nome deriva dal dialetto bresciano – come riportato dal sito Fanpage – e significa “oggetto inutile”. Fin dalla scelta del suo nome, dunque, il pubblico ha immediatamente capito che il ragazzo è dotato di grande senso dell’ironia e per questo non dovrebbe stupire la sua reazione alle critiche ricevute.