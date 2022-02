Attenti al gorilla: arriva per la prima volta su Canale 5 il divertente film con Frank Matano

TV e Spettacolo

Su Canale5 va in onda per la prima volta in assoluto la pellicola Attenti al gorilla. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film con Frank Matano.

Canale5 oggi propone una commedia leggera per contrastare la programmazione di Rai1 che propone la variopinta serata delle cover del 72esimo Festival di Sanremo. Il film dal titolo di Attenti al gorilla racconta la curiosa storia di Lorenzo Caputo, il personaggio interpretato da Frank Matano, un avvocato che decide di intraprendere una singolare causa per difendere dallo sfratto un gorilla dello zoo della sua città e si ritrova con l’animale in casa. In tutto ciò si aggiungono un divorzio complicato ed il tentativo di Lorenzo di salvare il suo rapporto con i figli, con l’avocato che troverà nel gorilla uno strano ed inaspettato aiuto.

Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Canale5 venerdì 4 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

Attenti al gorilla: il cast e le curiosità della pellicola

Attenti al gorilla è un film del 2019 diretto da Luca Miniero che arriva per la prima volta assoluta in chiaro in televisione dop aver campeggiato per svariato tempo sulla piattaforma di streaming di Netflix. Questo lavoro è l’ultimo del regista napoletano che deve la sua notorietà ai film Benvenuti al Nord e Benvenuti al Sud.

Il cast degli attori è composto da volti noti della comicità italiana come Frank Matano e Pasquale Petrolo, più conosciuto con lo pseudonimo di Lillo.

Al loro fianco ci sono anche Cristiana Capotondi, Francesco Scianna, apprezzato attore già visto in numerose fiction Rai come La mafia uccide solo d’estate, Diana Del Bufalo ed anche il simpaticissimo Salvatore Misticone.

Attenti al gorilla: la trama del film

Lorenzo è un avvocato di dubbio successo che pur di vincere una causa si barcamena senza successo tra le aule dei tribunali.

Con l’intenzione di dare una svolta alla sua mediocre carriera si imbatte in una singolare causa per difendere un gorilla, minacciato di essere sfrattato dallo zoo della sua città.

Vinta la causa l’avvocato si deve prender cura dell’ingombrante animale di nome Peppe proprio nel bel mezzo del suo complicato divorzio dalla moglie che vuole portargli via i figli. Lorenzo coglie la palla al balzo e nasconde l’animale in casa sua con l’intento di provare a recuperare il rapporto con i suoi figli facendo leva sul grosso gorilla