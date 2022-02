Beppe Vessicchio non è al Festival di Sanremo dopo il Covid. Le Vibrazioni: “Ha avuto una grossa mazzata”

TV e Spettacolo

Ennesimo imprevisto per Le Vibrazioni al Festival di Sanremo. Anche questa sera il Maestro Beppe Vessicchio non riuscirà a seguire la loro esibizione. La band in gara nella nota kermesse canora ha spiegato come sta il direttore d’orchestra, che solo pochi giorni fa è risultato positivo al coronavirus.

Beppe Vessicchio assente al Festival di Sanremo: Le Vibrazioni rivelano come sta

Il Festival di Sanremo sta vivendo la sua 72esima edizione facendo i conti con una pesantissima assenza. Beppe Vessicchio non è ancora riuscito a raggiungere l’Ariston, a causa del Covid. Attualmente il Maestro non sarebbe più positivo, ma i commenti rilasciati da Le Vibrazioni sul suo conto destano grande preoccupazione nel pubblico della kermesse.

“Il maestro si è negativizzato– hanno osservato ai microfoni de La Repubblica– ma dal covid ha purtroppo avuto una grossa mazzata“.

Il gruppo avrebbe dovuto esibirsi al Festival sotto la guida musicale del direttore d’orchestra, ma in questi primi giorni di esibizioni ha dovuto fare a meno di lui. “Speriamo possa esserci per la serata di venerdì delle cover, per il brano Live and Let die ha fatto un lavoro magistrale” hanno infatti commentato dispiaciuti i membri della band.

Beppe Vessicchio positivo al Covid prima dell’inizio del Festival di Sanremo

Lo scorso 28 gennaio, la notizia della positività di Beppe Vessicchio al Covid-19 ha destato grande preoccupazione nel pubblico di Sanremo. “Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni.

Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival” aveva dichiarato in una nota rilasciata a AdnKronos.

Appena due giorni dopo, i suoi fan avevano potuto tirare un sospiro di sollievo, quando lui stesso aveva fatto sapere di essere negativo.

“Ci sarò!“ aveva infatti dichiarato, come riportato da La Repubblica. A quanto pare però, fra tempistiche legate alla quarantena e difficoltà nella ripresa della piena forma di salute, per Vessicchio il momento del ritorno all’Ariston si starebbe rivelando più difficile del previsto.