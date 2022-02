Beppe Vessicchio torna sul palco del Festival di Sanremo, quando vedremo il famoso direttore d’orchestra

Programmi TV

Il Festival di Sanremo è giunto, ormai, alla quarta serata. Stasera saliranno sul palco tutti e 25 i cantanti in gara, che non canteranno, però, il brano presentato alla competizione canora, ma una cover, eseguita con un ospite.

Sul palco dell’Ariston si alterneranno, quindi, talenti indiscussi della musica, sia come ospiti che come concorrenti in gara. Ma, le fantastiche esibizioni canore saranno accompagnate, come sempre, anche da un’orchestra fantastica e da diversi direttori. Tra loro, anche Francesca Michielin, che dirige l’orchestra durante l’esibizione di Emma.

Nella quarta puntata, potrebbe fare il suo ritorno al Festival di Sanremo anche Beppe Vessicchio.

L’amato direttore d’orchestra era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 28 gennaio.

Beppe Vessicchio torna al Festival di Sanremo

Beppe Vessicchio sarebbe pronto a partecipare al Festival di Sanremo. Il direttore d’orchestra, scelto da Le Vibrazioni, per accompagnare le loro esibizioni durante la kermesse canora, non ha potuto partecipare, fino a oggi, al Festival di Sanremo, per motivi di salute.

Il direttore d’orchestra, infatti, era risultato positivo al Covid-19, poco prima dell’inizio della kermesse e canora e ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione.

Sembra, però, che adesso il problema di salute sia rientrato e che Beppe Vessicchio sia negativo, come ha dichiarato ad Agi: “Sto bene da giorni, l’unico problema è che mi sono negativizzato soltanto ieri“. Il direttore d’orchestra ha aggiunto che, stasera, nella serata delle cover, potrebbe già essere presente sul palco dell’Ariston: “Oggi provo a raggiungere Sanremo, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston“.

Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo con Le Vibrazioni

Beppe Vessicchio potrebbe riprendere il suo posto da direttore d’orchestra già da stasera.

Il famoso esperto di musica accompagnerà, quindi, l’esibizione de Le Vibrazioni. Il grintoso gruppo ha scelto di eseguire “Live and let die” di Linda e Paul McCartney, nella serata dedicata alle cover.

Gli artisti di Le Vibrazioni, recentemente, avevano rilasciato delle dichiarazioni proprio sullo stato di salute del direttore d’orchestra a La Repubblica: “Il maestro si è negativizzato ma dal covid ha purtroppo avuto una grossa mazzata“.

I musicisti facevano intendere che Beppe Vessicchio avesse subito delle conseguenze di salute dopo la riscontrata positività al Covid-19, ma, adesso, tutto sembra rientrato.