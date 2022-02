Dargen D’Amico al Festival di Sanremo: “Basta avere limitazioni!”. Tra dance e pandemia nasce “Dove si balla”

TV e Spettacolo

Dargen D'Amico è in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Dove si balla". In occasione della conferenza stampa l'artista ha raccontato quando è nato questo brano.

Dargen D’Amico è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo e per l’edizione 2022 ha portato sul palco l’inedito dal titolo Dove si balla. Autore, produttore e cantante, Dargen in conferenza stampa si è raccontato senza filtri facendo un bilancio su questa sfida musicale: “Questo pezzo è stato mandato qualche giorno prima della chiusura delle iscrizioni, ho aperto il rubinetto con questa canzone“, racconta. Dopo più di 2 anni dall’emergenza sanitaria in corso, l’artista aveva bisogno di svagarsi e riprendere con la sua produzione musicale.

Dargen D’Amico al Festival di Sanremo con Dove si balla

Dove si balla unisce in un unico tormentone tutti i mondi che Dargen D’Amico ha esplorato nel corso della sua carriera: la cassa dritta dell’elettronica da ballare, il pop anni ’90 che prende le mosse dall’eurodance, il rap d’autore.

La definisce una canzone che parla “della necessità di movimento dell’essere umano, in tutti i sensi“. Il brano riesce con leggerezza e ironia a toccare diversi temi a lui cari, dalle migrazioni ai rapporti umani.

Soprattutto, descrive un mondo post-pandemico che ci vede passare le nostre serate sul divano, e si pone dubbi esistenziali che hanno attraversato la mente di ciascuno di noi, negli ultimi 2 anni: che senso ha la vita senza la gioia della musica e della danza?

L’appello di Dargen: “Stop al terrorismo psicologico!“

Dargen D’Amico è molto chiaro in merito alle tematiche trattate nel suo brano: “Basta, dobbiamo smetterla e dobbiamo fottercene del terrorismo psicologico“, dichiara il cantante, “Smettiamola di avere limitazioni mentali, sociali, culturali e sessuali: lo dico in primis a me stesso“.

Dargen D’Amico e la cover scelta per Sanremo

Dargen porterà sul palco dell’Ariston un brano al quale cercherà di dare una lettura moderna rispetto al periodo di uscita, negli anni ’60.

Stiamo parlando de La Bambola di Patty Pravo, con cui il cantante si presenterà alla serata delle cover. Ecco come commenta questa scelta: “Questa canzone mi mette davvero alla prova, sono gasato nel portare sul palco questa mia rielaborazione“.

Il 4 marzo uscirà il nuovo album di inediti di Dargen D’Amico. Un percorso iniziato proprio dall’annuncio fatto da Amadeus per ufficializzare la presenza dell’artista nel cast: “Questo album conterrà tutto quello che in questi anni di emergenza non ero ancora riuscito a mettere nero su bianco“.