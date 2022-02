Irama al Festival di Sanremo 2022: “Con Ovunque Sarai riparto dagli elementi che ci tengono in vita”

Programmi TV

Irama è tra i 25 artisti in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. L’artista reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi torna sul palco del Teatro Ariston dopo lo scorso anno quando, causa covid, non ha potuto esibirsi live. Il brano che l’artista porta in gara quest’anno si chiama “Ovunque Sarai”, una ballad intima e riservata piena d’amore e desiderio, con parole rivolte a chi non è più con noi. Il brano anticipa l’uscita di “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, il nuovo album di inediti di Irama.

Irama parla di “Ovunque Sarai“

“Ovunque Sarai è pura verità, è primitiva, è ancestrale….

ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. È arrivata in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, una poesia per il cielo, per la terra e una persona per me molto importante, la canzone racconta tutto” racconta Filippo. E ancora aggiunge: “Racconta quando la natura rende meno forte il senso dell’assenza e attraverso il ricordo puoi avere accanto anche una persona che non c’è più. Sarebbe bello ascoltarla in un momento legato alla natura, tornano più volte nel testo tanti elementi – il vento, l’acqua, la terra, la luce, la luna – … nel silenzio io ti ascolterò… se sarai vento canterai”.

L’artista esalta la sua vocalità con una produzione firmata da Shablo, contemporanea e suggestiva che lo accompagna in un brano complesso per struttura e contenuti.

Irama e Gianluca Grignani nella serata cover

Per la serata delle cover di questa sera trama ha scelto di essere accompagnato sul palco da Gianluca Grignani. Il brano scelto è La mia storia tra le dita. A votare la cover questa sera saranno le tre componenti di voto: sala stampa, telefoto e giuria demoscopica 1000.

A soli 26 anni, IRAMA al suo quinto album di inediti è uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano e, con le sue hit, ha già collezionato 29 dischi di platino, 3 dischi d’oro con oltre 1 miliardo e 200 milioni streaming e oltre 650 milioni views per i suoi video.