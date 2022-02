Luca Argentero criticato per l’assenza a Sanremo, “Il lutto è una scusa”: l’ira dell’attore sui social

TV e Spettacolo

I social hanno colpito di nuovo e questa volta è toccato a Luca Argentero difendersi. L’attore è stato criticato per la sua assenza al Festival di Sanremo, dovuta ad un grave lutto che ha colpito la sua famiglia, ma alcuni utenti hanno avanzato l’ipotesi che si sia trattata di una scusa. Ovviamente l’attore non è rimasto a guardare e ha riposto piuttosto duramente al tweet “incriminato”.

Luca Argentero perde la pazienza di fronte alle critiche e reagisce con rabbia

Mercoledì 2 febbraio Luca Argentero sarebbe dovuto essere ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ma l’attore si è dovuto assentare per motivi più che validi.

La famiglia dell’attore è stata infatti colpita da un grave lutto, il suocero è venuto a mancare proprio in quelle stesse ore e l’attore ha preferito rinunciare ad ogni impegno per stare al fianco della moglie Cristina Marino.

Mentre però in molti si sono stretti attorno ad Argentero per mostrare solidarietà in un momento tanto difficile, c’è stato anche chi ha ipotizzato che la sua fosse soltanto una scusa. In particolare è stata la pagina Spinoza Live che su Twitter ha scritto un post, che sarebbe dovuto essere ironico ma a molti è risultato soltanto indelicato.

L’attore ovviamente non è rimasto impassibile di fronte a queste parole e ha replicato poco dopo con un più che comprensibile “ma vaffan***o” che ha trovato il sostegno anche di altri utenti sulla stessa piattaforma social.

Ma vaffanculo — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) February 3, 2022

Luca Argentero, il grave lutto che lo ha colpito la sua famiglia

Come anticipato, Luca Argentero ha rinunciato al Festival di Sanremo per un motivo più che valido.

Nel corso della giornata di Mercoledì 2 febbraio è infatti stata annunciata prima la sua assenza e poi sono emersi i dettagli della decisione.

Sua moglie, Cristina Marino, ha infatti perso il padre e l’attore ha preferito rinunciare ad ogni impegno per stare al suo fianco in un momento così delicato.

Al momento però l’attore non ha ancora commentato la notizia sui social, mentre la donna – solitamente molto riservata – ha condiviso un post in ricordo del padre, noto imprenditore di origine siciliana.