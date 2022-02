Luca Argentero non sarà presente questa sera al Festival di Sanremo: l’attore sarà assente a causa di un grave lutto

TV e Spettacolo

Luca Argentero ha dovuto annullare la sua partecipazione di questa sera al Festival di Sanremo. L'attore sarà assente a causa di un grave lutto in famiglia.

Questa sera Luca Argentero avrebbe dovuto tornare in tv come ospite di Amadeus al Festival di Sanremo ma le notizie delle ultime ore riportano che l’attore ha dovuto annullare ogni impegno preso a causa di motivi personali. Stando alle informazioni diffuse in queste ore infatti, sembra che la famiglia Argentero sia stata colpita da un grave lutto.

Luca Argentero annulla l’impegno con Sanremo: i motivi dietro la scelta

L’attore torinese questa sera avrebbe dovuto prendere parte alla seconda serata del Festival di Sanremo ma, come anticipato, pare che abbia dovuto annullare l’impegno con la kermesse musicale a causa di gravi motivi personali.

In queste ore, come riportato dal Corriere dello Sport, la famiglia dell’attore sarebbe stata colpita da un grave lutto.

Stando a quanto riportato dal sito internet del noto giornale, sarebbe venuto a mancare il suocero di Luca Argentero, il papà di Cristina Marino. Per questo motivo l’attore ha deciso di restare al fianco della moglie e di assentarsi anche dall’Ariston. Il padre della Marino sarebbe un noto imprenditore siciliano e, oltre l’attrice e influencer, ha anche un figlio più grande (che lavorava con lui).

La notizia è stata diffusa, come anticipato, su diversi giornali ma al momento l’attore, né il direttore artistico del Festival di Sanremo (Amadeus) hanno commentato – probabilmente visto il delicato momento i diretti interessati hanno preferito evitare ogni dettaglio.

Cristina Marino, chi è l’attrice sposata con Luca Argentero

Non sono moltissime le informazioni su Cristina Marino, l’attrice che di recente ha sposato Luca Argentero.

È noto che la donna è nata a Milano, ma non è nota la data di nascita (si sa però che ha da poco compiuto 31 anni). I due si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi ed è subito scoccata la scintilla.

Come anticipato Luca e Cristina si sono sposati ad inizio giugno del 2021, dopo una relazione durata anni durante la quale hanno anche avuto una bambina, la piccola Nina Speranza (nata nel 2020). La bellissima coppia però vive una relazione piuttosto riservata e non lasciano spazio ai gossip – nonostante l’acceso interesse da parte dei fan e dei paparazzi.