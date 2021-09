Gossip

Cristina Marino non ci sta. L’attrice e moglie di Luca Argentero si è sfogata con alcune storie Instagram contro alcuni utenti che, rivela, continuano a chiederle e contestarle il fatto che non pubblichi mai il volto della figlia, Nina Speranza. La sua risposta è chiaramente piccata e alla fine è intervenuto anche Luca Argentero.

Cristina Marino sbotta su Instagram per la figlia Nina Speranza

Sul suo profilo, la mamma della piccola Nina Speranza – del quale il padre Luca ha mostrato i primi passi pochi giorni fa – se l’è presa con chi insiste a voler vedere di più sulla bambina.

“Questa roba del tormento che non la posto, ma a voi che ve frega? – ha sbottato Cristina Marino, come successo qualche mese fa per motivi simili – che cosa vi interessa veder che faccia ha mia figlia? E soprattutto se a me non va di postare la faccia ma i piedi…Sono sua madre, potrò fare come pare a me?“.

Ineccepibile, ma l’attrice continua: “Non capisco ogni tanto mi sembra un dover giudicare per forza questa cosa dei bambini. Se li posti perchè li posti se non lo fai perchè non lo fai. Ma io credo che uno debba fare quel cavolo che gli pare“.

Poi ha contestato l’idea che “‘se pubblichi i piedi allora devi pubblicare la faccia o se pubblichi la faccia devi pubblicare i piedi’, ma perchè?“; l’attrice ha aggiunto: “Uno su instagram pubblica quello che gli pare. Non illudetevi che sia il Truman Show anche se lo sembra“.

Cristina Marino arrabbiata sui social: interviene Luca Argentero

Le storie Instagram continuano e Cristina Marino arriva a spiegare il motivo per cui tiene Nina Speranza lontana dai social: “Non voglio che diventi argomento da bar, a chi somiglia, guarda gli occhi, i capelli….

Non mi va, preferisco tutelarla, fatevene una ragione. Quando mi andrà se mi andrà pubblicherò una foto della faccia di mia figlia. Al momento non è così, quindi se la curiosità è carina bene se la trasformate in un accanimento datevi pace“.

Poco dopo, ha condiviso un breve video del marito e padre di Nina, Luca Argentero. “Se volete posto lui” scrive in una prima storia. Nella successiva, ridendo, svela quale è il pragmatico consiglio maschile che Luca le ha dato: “Dice, ma se veramente non te ne frega un ca**o, scusate il francese, ma perchè allora fai polemica’?”. Quindi inquadra proprio Argentero, che serafico scrolla le spalle e sentenzia: “Che ca**o te ne frega?”.