Nozze per Luca Argentero e Cristina Marino: la coppia di attori si è sposata sabato scorso a Città della Pieve, con una cerimonia riservatissima. Due giorni dopo il fatidico sì, ecco la prima foto della nuova coppia di marito e moglie, che già condividono l’amore per la piccola Nina Speranza.

La notizia è stata rilanciata solo quest’oggi tramite alcuni giornali locali umbri, dove si è tenuto il matrimonio tra Luca Argentero e Cristina Marino. Pochi mesi dopo l’annuncio delle prossime nozze, è arrivato il grande giorno: a sposare l’attore di Doc con l’amata compagna il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini.

Dopo la cerimonia, celebrata alla presenza di poche persone tra cui – pare – Raz Degan, la coppia avrebbe sfilato per le vie del centro in sidecar.

Tutto molto riservato, ma dopo il weekend Luca Argentero e Cristina Marino hanno pubblicato la loro prima foto da marito e moglie. Completo Armani per lui, abito bianco con fantasia floreale per lei e un magnifico tramonto a fare da cornice al loro bacio. “Mr&Mrs Argentero” ha scritto lui e la Marino ha subito commentato: “Chiamami pure moglie“.

Cristina Marino, le prime parole dopo il matrimonio con Luca Argentero

Stessa foto pubblicata anche sul profilo di Cristina Marino, che però è stata un filo più prolissa nel suo primo messaggio social da “Mrs Argentero”.

Ha scritto: “Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre“. Un quadro estremamente romantico che traspare anche dalla foto.

La storia d’amore tra Luca e Cristina ha appassionato migliaia di fan, che hanno gioito per la prima volta lo scorso maggio quando è nata Nina Speranza, la loro prima figlia.

Poco tempo fa, la stessa attrice aveva detto che Argentero “è nato per fare il padre“. Da sabato, potrà dimostrare anche se è altrettanto portato per la parte del marito di questa coppia da sogno.

