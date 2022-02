Maria Chiara Giannetta chi è l’attrice che conduce il Festival di Sanremo 2022 con Amadeus nella serata cover

Chi è

Maria Chiara Giannetta questa sera affianca Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2022 a lei tocca la serata attesissima dai fan della musica, quella dedicata alle cover. Di fatto, negli ultimi tempi, è rapidamente diventata una dei nuovi volti della TV italiana, soprattutto grazie al successo ottenuto con la serie Blanca.

Maria Chiara Giannetta chi è

Maria Chiara Giannetta nasce il 20 maggio 1992 a Foggia. Già durante l’infanzia, sarebbe nata in lei una grande passione per la recitazione, partecipando anche a diversi spettacoli teatrali amatoriali. Diplomatasi presso l’Istituto tecnico per le attività sociali, avrebbe conseguito la laurea in Filosofia all’Università degli Studi dei Foggia.

Poi lo studio della recitazione presso il Teatro dei Limoni di Foggia, per poi trasferirsi a Roma e frequentare il Centro sperimentale di Cinematografia. In questi anni, Maria Chiara avrebbe preso parte a diversi spettacoli teatrali, riuscendo ad accumulare esperienza nel campo.

La carriera nella TV

Il primo ruolo in un film per Maria Chiara Giannetti, sarebbe arrivato nel 2016 con La ragazza del mondo. Nel 2014, invece, l’esordio televisivo con la serie tv Don Matteo, dove recita in un ruolo di secondo piano.

Nella stessa fiction, quattro anni dopo, sarebbe stata chiamata ad interpretare il capitano Anna Olivieri, un personaggio molto apprezzato dal pubblico. Successivamente avrebbe recitato in varie serie tv, quali Baciato dal sole, Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo, ma anche in film come Tafanos e Bentornato presidente.

Il successo vero e proprio, però, sarebbe arrivato con la fiction Blanca. In questa serie, Maria Chiara Giannotta interpreta la protagonista, una giovane donna affetta da cecità che collabora, accompagnata dal suo cane Linneo, con la polizia. La fiction, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, è stata molto apprezzata, così come il personaggio interpretato dalla giovane attrice.

Ad inizio 2022 è stata ufficializzata la sua partecipazione, come co-conduttrice, al Festival di Sanremo.

Maria Chiara Giannetta al Festival di Sanremo con Amadeus

Ora è arrivato il momento di salire sul palco dell’Ariston e nelle ultime ore lei insieme a chi vive da vicino al Festival, sta ironizzando su una possibile caduta dalle scale. La paura, del resto, è condivisa da moltissime persone all’Ariston, tanto che tutti ricordano una Mara Venier che si toglie le scarpe per non rischiare.

La Giannetta sta condividendo in queste ore storie Instagram in cui chiede ai piedi di non tradirla. Per lei e per tutti gli addetti ai lavori, quella del 4 febbraio, sarà sicuramente una serata intensa: molti ospiti e tutti e 25 i cantanti in gara con le loro cover.