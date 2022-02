Rocco Hunt al Festival di Sanremo con Ana Mena: chi è il rapper, la sua carriera e la vita privata

Chi è

Rocco Hunt, dall'ascesa al successo del giovane rapper salernitano ed i suoi progetti in questi anni. Due volte in gara a Sanremo, quest'anno come ospite al fianco di Ana Mena.

Rocco Pagliarulo, in arte Rocco Hunt, è un giovane rapper di successo. Nato a Salerno il 21 Novembre 1994, Rocco cresce nel quartiere Pastena dove, appena compiuti 11 anni, si avvicina al mondo dell’ hip hop. Per tanti anni ha preso parte a sfide di freestyle in strada a cui partecipavano ragazzi di tutte le età. Vivere la musica in gruppo lo avrebbe portato a intraprendere progetti musicali importanti con esiti più che positivi.

Rocco Hunt: i primi passi nel mondo della musica e la vittoria nelle nuove proposte del Festival di Sanremo

Nel 2010 sotto lo pseudonimo di Hunt MC pubblica l’EP A’ music è speranz presso un’etichetta indipendente e l’anno dopo, con Honiro Label, il mixtape Spiraglio di periferia in cui figura anche una collaborazione con Clementino.

Nel 2013, diventato ufficialmente Rocco Hunt, firma un contratto con la Sony Music e pubblica l’album Poeta Urbano. Nel 2014 il rapper partecipa alla 64esima edizione del Festival di Sanremo e trionfa tra le nuove proposte con il brano Nu juorno buono.

Rocco Hunt e il successo dopo Sanremo2014

L’eco della vittoria porta alla pubblicazione dell’album A’ Verità. Il disco vanta la partecipazione di musicisti talentuosi quali Clementino, Gemitaiz, Nitro, Federico Zampaglione, Eros Ramazzotti ed Enzo Avitabile.

Sempre nel 2014 Rocco si trova a collaborare a sua volta con Debora Iurato incidendo con lei un brano. Lo stesso anno il rapper si mette in gioco anche nella danza partecipando a Ballando con le stelle in qualità di ballerino per una notte. Infine, a Dicembre 2014, pubblica un libro dal titolo Il sole tra i palazzi.

Rocco Hunt: progetti e collaborazioni

Il successo di Rocco Hunt non fa che crescere, continuano quindi le collaborazioni e tra le tante quella con Neffa. Nel 2016 il rapper partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Wake Up.

Seguono anni di forte pressione che lo portano, nel 2019, a maturare la decisione di lasciare per un po’ la musica. Pochi mesi dopo l’artista pubblica inaspettatamente un nuovo album, in cui figurano tra gli altri anche Achille Lauro e i Boomdabash.

Anche le hit Estive del 2020 e del 2021 lo vedono protagonista insieme ad Ana Mena. Proprio al fianco di quest’ultima Rocco calcherà il palco dell’Ariston in occasione della serata delle cover, i due proporranno un medley.

L’amore e la famiglia di Rocco Hunt

Il giovane cantante, diventato padre all’età di 22 anni, è da tempo legato ad Ada.

Della ragazza sappiamo poco, solo che nel 2017 ha dato alla luce il piccolo Giovanni, figlio del cantante. Rocco mantiene molta riservatezza, non è infatti noto il cognome di quella che potrebbe essere sua moglie. Il matrimonio tra i due resta infatti un mistero, c’è chi sostiene che i giovani siano legati dal vincolo e chi no. In ogni caso, a prescindere dal tipo di unione che li lega, i tre formano una splendida famiglia.